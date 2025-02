Líder de la secta Zizianos irá a prisión sin derecho a fianza en Maryland mientras espera juicio por asesinato: "No he hecho nada"

Un tribunal de Maryland dictó el martes que Jack LaSota, un bloguero de 34 años conocido como ‘Ziz’, y líder de un grupo tipo secta vinculado a seis asesinatos, permanecerá detenido sin derecho a fianza. LaSota fue arrestado el domingo junto a Michelle Zajko, de 32 años, y Daniel Blank, de 26 años, quienes también enfrentan cargos relacionados con allanamiento, obstrucción, interferencia y posesión de un arma de fuego en un vehículo.

El grupo conocido como los ‘Zizianos’ está siendo vinculado con el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, David Maland, ocurrido cerca de la frontera con Canadá en enero, así como con otros cinco asesinatos en tres estados diferentes.

¿Qué ordenó el juez James Elliott para el líder de los Zizianos?

James Elliott, el juez del Tribunal de Distrito del Condado de Allegany, donde Jack LaSota y otras dos personas detenidas con él comparecieron por videoconferencia, ordenó que los tres permanecieran detenidos sin derecho a fianza. El magistrado los calificó como personas con riesgo de fuga.

Elliott afirmó que LaSota había simulado su propia muerte en el pasado y señaló que "parece ser la líder de un grupo extremista conocido como Zizians", el cual ha sido vinculado a varios asesinatos.

¿Qué dijo LaSota frente a la orden de "no fianza" del juez Elliott?

Por su parte, LaSota, quien es conocida en internet como Ziz, solicitó la libertad provisional, argumentando que no tenía hogar ni recursos para viajar. En un hablar de modo entrecortado, también pidió una dieta vegana y mencionó que estaba "en un estado de delirio leve" debido a la falta de alimentos. "No he hecho nada malo", le expresó LaSota al juez.