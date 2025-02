Muy malas noticias en USA: el estado que obligaría a la policía local a arrestar inmigrantes si se aprueba proyecto de ley

El Congreso de Arizona se prepara para votar una de las propuestas migratorias más polémicas de los últimos años. Se trata del proyecto de ley SB 1164, también conocido como Arizona ICE Act, el cual, de aprobarse, impondría la colaboración obligatoria de la policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención de inmigrantes en Estados Unidos.

La iniciativa ya superó un primer obstáculo tras obtener el respaldo del Comité Senatorial de Asuntos Militares y Seguridad Fronteriza del Senado estatal. Sus impulsores sostienen que fortalecerá la seguridad en el estado, mientras que sus detractores temen que provoque un aumento en la discriminación racial y la desconfianza en las fuerzas de seguridad. A medida que se acerca la votación final, el debate sigue encendido en Arizona y en todo Estados Unidos.

¿En qué consiste el proyecto de ley SB 1164 en Arizona?

La propuesta SB 1164 busca endurecer las políticas migratorias en Arizona mediante diversas disposiciones que afectarían directamente a la policía local y a los inmigrantes. Sus principales puntos incluyen:

Obligación de detener a inmigrantes con órdenes de ICE: Los agentes de policía deberán retener a cualquier persona con una orden migratoria hasta por 48 horas, en espera de que ICE tome su custodia.

Los agentes de policía deberán retener a cualquier persona con una orden migratoria hasta por 48 horas, en espera de que ICE tome su custodia. Prohibición de políticas que limiten la cooperación con ICE: Ciudades y condados no podrán establecer normativas que impidan la colaboración con agencias federales de inmigración.

Ciudades y condados no podrán establecer normativas que impidan la colaboración con agencias federales de inmigración. Participación forzada en el programa 287(g): Los departamentos de policía deberán capacitar al menos al 10% de sus agentes para actuar bajo las leyes migratorias federales.

Los departamentos de policía deberán capacitar al menos al 10% de sus agentes para actuar bajo las leyes migratorias federales. Notificación a jueces sobre detenidos con antecedentes migratorios: Si una persona arrestada tiene una orden de deportación, los jueces serán informados para considerar esta condición en su caso.

Si una persona arrestada tiene una orden de deportación, los jueces serán informados para considerar esta condición en su caso. Posibilidad de demanda contra agencias locales: El fiscal general de Arizona tendrá la facultad de demandar a las instituciones que no cumplan con la aplicación de esta ley.

El fiscal general de Arizona tendrá la facultad de demandar a las instituciones que no cumplan con la aplicación de esta ley. Supervisión ciudadana: Los habitantes del estado podrán solicitar investigaciones si sospechan que sus cuerpos policiales no colaboran con el ICE.

PUEDES VER: ¿Pueden los niños quedarse solos en casa en Florida? Esto dicen las leyes y expertos sobre si existe una edad mínima o no

Reacciones al proyecto de ley SB 1164 en Arizona

El presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, promotor de la iniciativa, sostiene que esta legislación permitirá que el estado colabore con el gobierno federal en la deportación de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos. Según Petersen, fortalecer la cooperación con ICE evitará que personas con antecedentes criminales permanezcan en el país de manera irregular.

Por otro lado, la senadora demócrata Catherine Miranda ha manifestado su preocupación ante el impacto negativo que la propuesta podría tener en la seguridad de la población. Según la legisladora, la medida reducirá las denuncias de delitos, ya que los inmigrantes temerán acudir a la policía por miedo a ser deportados. Además, advierte que podría derivar en prácticas de discriminación racial, donde personas latinas o de otras minorías sean detenidas injustificadamente.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como LUCHA, han calificado el proyecto como parte de una agenda de deportaciones masivas. En los últimos meses, se han registrado múltiples manifestaciones en rechazo a la SB 1164, argumentando que afectará a miles de familias inmigrantes en Arizona.

Por su parte, la gobernadora demócrata Katie Hobbs ha expresado su oposición a la medida. Su portavoz, Christian Slater, señaló que la mandataria considera que la política migratoria del estado no debe estar dictada por Washington D.C., sino por los propios arizonenses. No obstante, la postura de la gobernadora podría no ser suficiente para frenar la aprobación del proyecto en el Congreso estatal.

Otros proyectos de ley sobre inmigración en Arizona

La SB 1164 no es la única propuesta en Arizona relacionada con inmigración. Actualmente, el Congreso estatal evalúa otras iniciativas que podrían modificar el panorama migratorio en la región: