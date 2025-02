En Estados Unidos, la propuesta de declarar el inglés como idioma oficial ha cobrado fuerza en los últimos días debido a la iniciativa del senador republicano de Ohio, Bernie Moreno. La "Ley de Unidad del Idioma Inglés de 2025" busca establecer el inglés como lengua única en todas las funciones del gobierno federal.

Moreno, quien se naturalizó como ciudadano estadounidense a los 18 años tras llegar desde Colombia, defiende su propuesta como una forma de proteger y promover la unidad cultural de los Estados Unidos. La ley también contempla que los inmigrantes deberán demostrar su conocimiento del inglés como un requisito para la naturalización.

¿En qué consiste el proyecto de ‘Ley de Unidad del idioma Inglés de 2025’ en Estados Unidos?

La 'Ley de Unidad del Idioma Inglés de 2025', propuesta por Bernie Moreno, busca que el inglés sea reconocido como el idioma oficial de los Estados Unidos. Según el proyecto, todos los trámites federales y las funciones gubernamentales se llevarían a cabo en inglés, sin excepciones. Esto incluye, entre otras cosas, los formularios, las comunicaciones oficiales y los procedimientos judiciales.

Uno de los puntos más relevantes de la ley es el requisito de que los inmigrantes que deseen naturalizarse deberán demostrar su capacidad para leer y comprender inglés. Durante una entrevista a Fox News Digital, Moreno indicó que "JD Vance tenía razón: el inglés es el idioma oficial de los Estados Unidos y, como uno de los únicos ciudadanos naturalizados que sirve en el Senado, debería saberlo".

¿Cuándo entraría en vigor la propuesta ‘Ley de Unidad del idioma Inglés de 2025’ en Estados Unidos?

Aunque la "Ley de Unidad del Idioma Inglés de 2025" ya ha sido presentada en el Congreso, aún no tiene una fecha definida para su entrada en vigor. Según lo informado, el proyecto está en una etapa temprana del proceso legislativo y debe pasar por varias revisiones y votaciones en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.

El tiempo necesario para su aprobación dependerá de la negociación entre los legisladores y de la respuesta que reciba de los distintos grupos de interés, incluidos aquellos que defienden los derechos de los inmigrantes. En su forma final, la ley podría entrar en vigor en los próximos años, aunque es posible que se realicen modificaciones antes de que sea implementada oficialmente.

¿Quién es Bernie Moreno, nacido en Colombia, que elaboró el proyecto de ley en Estados Unidos?

Bernie Moreno es un político y empresario nacido en Colombia, quien emigró a los Estados Unidos a una edad temprana. A lo largo de su vida, Moreno ha defendido la importancia de la integración cultural y lingüística de los inmigrantes, y ahora, como senador de Ohio, ha llevado esta visión a la arena legislativa.

Moreno considera que el inglés no solo es el idioma de los negocios y la educación en Estados Unidos, sino que también representa una clave para la unidad en un país tan diverso. "El momento de mayor orgullo de mi vida fue cuando me convertí en ciudadana estadounidense a los 18 años, un proceso que me mostró lo fundamental que es el idioma inglés para el estilo de vida estadounidense. Ya es hora de que consagremos este simple hecho en la ley", recalcó.