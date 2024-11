El gobierno de los Estados Unidos no estable como idioma oficial el inglés. Foto: composición LR/Freepik

El gobierno de los Estados Unidos no estable como idioma oficial el inglés. Foto: composición LR/Freepik

En Estados Unidos el idioma que más predomina es el inglés. Esta lengua, utilizado tanto en la educación, el comercio y los medios de comunicación, es hablada por más del 78% de su población total. Pese a ello, el Gobierno de los EE. UU. no reconoce al inglés como su idioma oficial. Pero, ¿Por qué este país de América del Norte nunca adoptó formalmente esta lengua, a pesar de ser la más hablada en su territorio?

PUEDES VER: Estados Unidos invertiría en un puerto clave de América Latina ante el avance estratégico de China en Perú

¿Por qué el inglés no es el idioma oficial de los Estados Unidos?

Según el portal oficial del Gobierno de los Estados Unidos, este país norteamericano no tiene el inglés como idioma oficial. Esto se debe a que, en los EE. UU. no existe una lengua declarada oficialmente como tal. Tanto las leyes federales de esta nación, así como la constitución estadounidense, no precisa la oficialidad del inglés dentro de su territorio.

Cada estado tiene la facultad de establecer su propio idioma oficial. En este contexto, varios de ellos han adoptado el inglés como su lengua oficial, de acuerdo con información proporcionada por USA Gov.

Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Foto: Difusión

¿Cuántos idiomas se habla en Estados Unidos?

Aunque el idioma más hablado en los Estados Unidos es el inglés, según los datos brindados por United States Census, sus habitantes se comunican en más de 350 lenguas. De entre ellas, las más usadas en el día a día, después del inglés, son el español, chino, tagalo, vietnamita y árabe.

¿En qué partes de Estados Unidos se habla el español?

El español es ampliamente hablado en varias regiones de Estados Unidos, especialmente en aquellas con una fuerte presencia de comunidades hispanohablantes. Entre ellas destacan:

California: Tiene la mayor cantidad de hispanohablantes en el país, especialmente en ciudades como Los Ángeles, San Diego y Fresno.

Texas: El español es común, especialmente en áreas como San Antonio, Houston y la región fronteriza con México.

Nuevo México: Este estado tiene una rica historia hispánica, con comunidades bilingües y un gran número de hablantes de español.

Arizona: La influencia del español es notable, particularmente en ciudades como Tucson y Phoenix.

Miami y el sur de Florida: Con una gran población cubana y latinoamericana, el español es casi tan común como el inglés, y en algunos contextos es incluso predominante.