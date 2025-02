Cuando Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, ciudadanos de 17 países contaban con el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Entre los beneficiarios de este programa figuraban naciones como Afganistán, Somalia y Camerún, así como varios países de América Latina, incluyendo El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Hasta el momento, la administración de Trump ha eliminado la protección migratoria únicamente para uno de ellos: Venezuela.

¿Qué implica la nueva medida de Trump para los migrantes venezolanos?

La medida adoptada por el gobierno de Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a salir del país antes del 7 de abril, a menos que logren regularizar su situación mediante otro estatus migratorio o presenten solicitudes de asilo para evitar la deportación.

El anuncio generó una fuerte reacción entre la comunidad venezolana en Estados Unidos, especialmente porque días antes también se informó sobre la suspensión del parole, un permiso humanitario que había beneficiado a miles de migrantes venezolanos durante la administración de Joe Biden.

Las reacciones de los activistas y exbeneficiarios del TPS en 'El Arepazo'

"No solo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados", expresó Adelys Ferro, activista venezolana-estadounidense y directora de la organización Venezuelan American Caucus en Miami.

Durante la mañana del lunes 3 de febrero, Ferro participó en una rueda de prensa organizada por activistas venezolanos en 'El Arepazo', un restaurante icónico en Doral, municipio de Miami donde reside la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida. "El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus", denunció.

La incertidumbre también fue expresada por Mayra Marchán, activista de la organización humanitaria All For Venezuela, quien cuestionó: "¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?". A la convocatoria no solo asistieron activistas y periodistas, sino también beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar quedar en situación irregular.