Familia de inmigrantes latinos denuncia que ICE derribó su puerta con explosivos y se llevó documentos en Denver, Colorado

"No somos unos delincuentes, no somos malas personas. Y no por uno podemos pagar todos", aseguró Rodríguez. Foto: composición LR.

Conforme se intensifican las redadas y operativos de control migratorio en diversas regiones de Estados Unidos, también crecen las denuncias contra algunos funcionarios de inmigración. Recientemente, una familia de origen latino acusó a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de ingresar a su vivienda por la fuerza utilizando explosivos en Denver, Colorado.

Los manifestantes marchan para protestar por aumento de redadas del ICE en (Waukegan, Illinois). Foto: AFP.

Así pues, el temor se ha apoderado de la comunidad inmigrante ante las incursiones de ICE, y las denuncias por presuntos abusos de autoridad son cada vez más frecuentes. En una entrevista con el medio Telemundo, la familia de inmigrantes venezolanos aseguró que los agentes migratorios no solo derribaron su puerta, sino que también fueron tratados como delincuentes.

¿Cómo intervino el ICE a la familia de inmigrantes venezolanos?

"Tumbaron la puerta. Al momento en que lanzan el artefacto explosivo, yo salgo porque tengo niños, y cuando abro la puerta de mi cuarto, la sorpresa es que me tenían apuntado en la cabeza como un delincuente", relató Leonardo Alvarado.

Los hechos ocurrieron en un departamento del complejo Cedar Run, en la ciudad de Denver, Colorado. Cámaras de seguridad captaron el momento en que los agentes de ICE derribaban la puerta. Dorexys Rodríguez, esposa de Leonardo Alvarado, mostró los daños en la cerradura de la vivienda y denunció que los oficiales sustrajeron documentos personales, además de detener a una compañera de trabajo que se hospedaba en el lugar. "Nos tenían amarrados, nos amarraron como si fuésemos unos criminales", declaró.

Rodríguez también explicó que la mujer detenida, de estatus migratorio pendiente, dejó solas a sus dos menores hijas. "Sus dos niñas están súper asustadas, nosotros la ayudábamos a ella. Ella tiene un proceso de inmigración. Vea cómo me dejaron las manos. Si fuésemos delincuentes, ¿usted cree que ellos se iban a ir y nos van a dejar acá? Ellos no nos van a dejar aquí si fuésemos unos delincuentes", dijo.

Dorexys sobre las redadas en Denver: "No por uno podemos pagar todos"

A través de sus redes sociales, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó que más de 100 personas fueron arrestadas en Denver durante un operativo dirigido a la captura de traficantes de fentanilo.

ICE realizó otro operativo en centro de lavado de autos y arrestó a siete personas (Filadelfia, Pensilvania). Foto: AFP.

Por su parte, la familia Alvarado rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas y cuestionó el proceder de los agentes migratorios. "Todo se lo llevaron y esto no me parece una manera justa, y deberían de saber a las personas que van a buscar. Saben que somos venezolanos, pero no por uno nos pueden tratar tan mal. No somos unos delincuentes, no somos malas personas. Y no por uno podemos pagar todos", expresó Rodríguez.