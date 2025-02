ICE detiene a hombre que no era su objetivo: "Estaba en el momento equivocado y en el lugar equivocado", afirman testigos

Agentes del ICE le dijeron al detenido que un juez determinará si se quedará o no, señala la sobrina Roxana. Foto: La Nación

La comunidad inmigrante en Estados Unidos se encuentra en alerta tras el arresto de un hombre que no era el objetivo de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés). Acorde a 9News, Roxana, sobrina de Víctor Manuel, cuenta que arrestaron a su tío el pasado lunes cuando esperaba el bus para dirigirse a su lugar de trabajo. Cuando la sobrina pudo ir a visitarlo, señala que Víctor Manuel le contó que los agentes le dijeron que estaba en el momento equivocado y en el lugar equivocado, mientras se dirijan al centro de detención.

Roxana añade que el afectado se encontraba preparado para ir a su puesto laboral como paisajista. En ese momento, agentes del ICE lo rodearon para preguntarle por un vecino de la cuadra. Víctor Manuel simplemente afirmó no ser esa persona y sugirió que podría encontrarlo por la calle. Sin embargo, los agentes comenzaron a pedirle sus datos personales y su documentación.

¿Por qué el ICE detuvo a Víctor Manuel cuando no era el objetivo?

Según cuenta 9News, Roxana explicó que, ante las preguntas del ICE, su tío se quedó callado sin responder a nada. Entonces, las autoridades pasaron a detenerlo para llevarlo a un centro de detención. "Fue devastador porque se pede ver que estaba usando su ropa de trabajo, estaba agachando su cabeza y le estaban poniendo las esposas. Su lonchera quedó en el camino de la entrada. Estaba listo para otro día en el trabajo, y solo ir y ver esa lonchera vacía en la calle, ahí fue lo que realmente nos golpeó", relató Roxana.

La familia de Víctor Manuela revelo que él llegó a Estados Unidos en la época de la pandemia y se encontraba en Denver desde hace 5 años. Además, añadieron que la persona detenida trabajaba como paisajista para ayudar con los estudios escolares de sus hijos y cubrir las necesidades médicas de sus padres.

¿Víctor Manuel tenía antecedentes penales en Estados Unidos?

Los registros de Colorado indicaban que Víctor Manuel se declaró culpable por conducir bajo los efectos del alcohol el día 24 de enero de 2025. El detalle fue que el gobierno general y el estado de Colorado redactaron erróneamente su apellido de dos formas diferentes. Por lo tanto, desde su cuenta de X, el ICE compartió la información que esta persona poseía un historial criminal.

Por otro lado, la sobrina de Víctor Manuel señalo que: "Obviamente, no están buscando criminales únicamente. Están tratando de detener a tantas personas como puedan, lo cual es aterrador y devastador". La familia cuenta que no ha tenido contacto físico con su familiar y solo pudo verlo a través de un vidrio. Por último, ellos sienten que están viviendo un luto por alguien que aún se encuentra en este mundo, pero no a tu lado.