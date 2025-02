Sofía Kourtesis: "La música de Susana Baca está cerca de la perfección"

Para Sofía Kourtesis, Lima es “más que nada, la inspiración”. Cada verano trata de volver. “Tengo TDAH y me desconcentro, me pongo a renovar la casa y nunca termino las canciones”, comenta. En Alemania, su segunda casa, “se pone seria” y termina sus proyectos. Hablamos por Zoom con la DJ y productora que ha representado a Perú en escenarios del mundo y en marzo estará en el concierto de Rüfüs Du Sol. El año pasado estuvo en Glastonbury, donde se presentó Cyndi Lauper, Coldplay y Avril Lavigne.

“Lima es como una sensación de volver a casa. Es todo caótico, es bulla, dramas familiares, todas esas cosas. Trato de venir también para traer a mi mamá, que tenga un buen tiempo, que vea a sus amigos”. ‘Intentar’ es una palabra que ha definido parte de su carrera y su vida personal.

‘Madres’ (2023) ha sido exitoso. Pero, ¿cómo manejas los elogios cuando un proyecto es tan personal?

Suena raro, pero a veces no me gusta leerlos porque me ponen una presión que no quiero sentirla. Lo hice más que nada, para la gente que amo y para mi mami. Pero si puedo tratar temas que para mí son muy importantes a través de la prensa, lo agradezco con todo el corazón.

¿Te refieres al activismo?

Es que tenemos que buscar doctores que se atrevan a ayudar a pacientes no por ganar dinero sino porque le importa el ser humano. Lo de mi mamá tenía pocas posibilidades, no más de dos meses, y ya estamos tres años juntas en nuestra jornada. Siempre vuelve el cáncer, pero hay maneras de controlarlo como algo crónico.

En Perú es casi una sentencia, por el sistema, las citas programadas en meses...

Los médicos son buenos, el sistema no, pero por eso es importante encontrar a los médicos revolucionarios y que se vayan contra el sistema. Me estás dando una idea porque me encantaría tratar de buscar un batallón en Lima que pueda ayudar a pacientes con cáncer avanzado. Es difícil, pero hago un llamado. Tenemos hermosas playas, pero tenemos el smog, un aire tan dañado. El porcentaje del cáncer al pulmón en mujeres que no fuman es alto y es por la contaminación.

La canción ‘Estación esperanza’ puede ser un fondo musical para el país. ¿Cómo nace este tema?

Mi mamá me llevó a unos de mis primeros conciertos de Manu Chao y siempre estuvo en mi subconsciente. Mi mamá trabajaba mucho con organizaciones vulnerables. Sabía que era difícil mandarle propuestas a Manu Chao y me encomendé y le mandé el email. Le conté mi historia, le escribí un poema y le dije “esta es la canción”. Me dijo “muchas gracias por darle voz a esto con tu música. Te doy mi sí”. Le escribí directo porque si iba a las disqueras iba a ser un proceso de nunca acabar. Creo que mi vida es de mucha esperanza, pensar que si intento hacer las cosas once veces, en algún momento van a funcionar. Me gusta creer, tratar.

¿Le escribiste a Susana Baca?

No, no me atrevo. ¿Por qué? Porque le tengo mucho respeto, es...le tengo mucho respeto a los dioses. No hay nada en mi música que pudiera hacer una mejor canción que la de ella. Cuando una cosa es tan cerca a la perfección, no puedo tocarla, solo puedo admirarla, aplaudirla y hablar de ella. Es una gran mujer, empática y tiene un corazón muy grande. Cuando la escucho pienso que estoy escuchando a una sinfonía y ahí no me meto.

¿Y cómo reaccionas con las críticas que recibe cuando opina de política?

Me da mucha pena. Obviamente, no todos compartimos los mismos ideales, pero nuestra política está tan mal que más bien hay que pedir que se vaya la señora Boluarte en vez de trolear a una cantante que es una señora mayor. Hablaba con mi mejor amiga y decíamos que nuestros padres son la generación que ha vivido las revoluciones, que han estado presos, que vieron las matanzas, que han luchado y que darían todo por sus hijos. Ya todo eso se está olvidando. Qué bonito que una señora tan talentosa vaya y trate de recoger el Grammy para Perú y nos represente.