Sofía Kourtesis: “Me siento muy afortunada del reconocimiento que me están dando, estoy en un punto creativo superalto”

Tal y como lo indicamos en la edición de La República del domingo 19 de junio del presente año: Sofía Kourtesis es lo más sólido que le ha podido pasar a la música peruana en el presente siglo. En esa ocasión, conversamos con la renombrada DJ a razón de su trayectoria y su entonces próxima participación en el festival de Glastonbury de Reino Unido, el mítico y legendario encuentro musical, en donde estuvieron artistas como PJ Harvey, Cindy Lauper, Coldplay, Keane, Avril Lavigne, entre otros. En febrero, también de este año, Sofía Kourtesis realizó dos conciertos en Casa Bulbo. Ambos eventos estuvieron signados por el agradecimiento, tanto a su familia y a sus amigos.

En este orden de cosas, Sofía Kourtesis regresa a Lima para brindar un concierto este jueves 7 de noviembre en el club peruano alemán Baalsaal (Jr. Camaná 856, Cercado de Lima). Sofía Kourtesis viene de romperla, aparte de Glastonbury, en los festivales Primavera Sound de España, el Roskilde de Dinamarca, el Red Rocks de Estados Unidos, el Open´er de Polonia y el Osheaga de Canadá.

“Hoy me siento muy feliz y complacida de poder estar tocando en los lugares que más he querido y de poder haber tocado con Caribou, Floating Points o Bonobo. Son eventos que realmente no pensé que pasaría, sobre todo viniendo del Perú donde estos sueños, a veces, parecen imposibles”, declara para La República Sofía Kourtesis, quien desde la salida de su álbum Madres, en el 2023, terminó por inscribir su nombre en el mundo de la electrónica.

“Me siento muy afortunada del reconocimiento que me están dando, Madres está dentro de los mejores 100 álbumes de la década en Pitchfork y ha sido mencionado en Rolling Stones, The Guardian y ha ganado el premio Polytone de Alemania como mejor producción”.

Sofía Kourtesis no es una realidad reciente, su legitimidad le ha demandado años e incluso llegó a pensar que su música no era muy valorada en su país. Por buen tiempo, por ejemplo, las reseñas a sus álbumes eran solo de medios extranjeros. Pero felizmente esa percepción está cambiando:

“Yo creo que en Perú sí valoran mi música, lamentablemente, no he podido estar muy presente ya que no vivo en Lima, pero estoy segura que ahora, con más tocadas que se vienen, voy a llegar a más peruanos y peruanas. La comunidad LGTBIQ+ siempre me ha acogido con mucho amor, justamente en el siguiente lanzamiento veremos de qué forma me acompañan”.

La calidad musical para Sofía Kourtesis, no es ajena a su postura crítica. En este sentido, ¿cómo ve la DJ al Perú tras su última visita?, inquietud válida, y con mayor razón con toda la catástrofe que estamos viendo en los últimos meses.

“Como migrantes, nosotros vemos el Perú con una perspectiva distinta, con mucha crítica y nostalgia al mismo tiempo. Muchos migrantes nos hemos ido por razones obvias, por trabajo y oportunidades, pero ahora veo que el Perú que yo dejé no es el mismo y que ha empeorado poco a poco. Sobre todo, ahora, teniendo un ambiente político tan polarizado y con la delincuencia y extorsiones normalizadas. Se ha convertido definitivamente en un país más inseguro, siento que no nos dan los derechos básicos que son la seguridad, educación y salud”.

La artista anuncia sorpresas para el jueves 7:

“Vengo trabajando este año ya algo nuevo y me muero de ganas de mostrar lo último este jueves en Baalsaal. Ahorita me encuentran en un punto creativo superalto, componiendo, yendo al estudio, descubriendo nuevos ritmos y sonidos. Definitivamente, lo que se viene es algo nuevo para mí también. Me pone muy feliz poder hacerlo realidad y que puedan escuchar lo que pasa por mi cabeza”.

Si bien la electrónica marca la pauta en la música de Sofía Kourtesis, no vamos a negar que esta se alimenta espiritualmente de su memoria, aquella que la lleva a Perú, a las calles en donde creció y fortaleció su sensibilidad antes de partir a Alemania a los 17 años, en donde estudió cine y llegó a ser la curadora del legendario Funkhaus Berlin.

“Extraño Magdalena, ir al mercado, poder hablar y entablar conversaciones aleatorias con la gente de mis alrededores. En Alemania es distinto, no existe mucho esta cultura de tener una conversación corta y alegrarse el día. En Perú esto es parte de nuestra forma de ser, así crecimos”.

Sin exagerar: Sofía Kourtesis es otro lote. Si buscas a una gran artista que descubrir, esta es la oportunidad. Además, toda su música está disponible en las plataformas musicales. Fuera de las canciones de Madres, sugerimos escuchar “Sarita Colonia”, “La Perla” y “”. Sofía Kourtesis es otro lote.

…

Informes: 958 135 449.

Los visuales de la presentación estarán a cargo de la artista visual Nadia Escalante, conocida como Sixta, y Dimensial.