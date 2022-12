Aurora hace sold out para su concierto en Lima y se evalúa abrir una segunda fecha

Aurora, una de las cantantes más importantes de Noruega y del pop, agotó todas las entradas para su concierto en Lima, el próximo 22 de marzo, en el anfiteatro del Parque de la Exposición. La artista triunfa en el mundo con su música, que combina otros géneros como el folk y rock. Ella llega al país para presentar su nuevo trabajo llamado “The gods we can touch”, el cual ha tenido una acogida positiva en sus fans. Sin embargo, con el sold out, muchos no la podrán escuchar en vivo y han pedido una segunda fecha de show.

Al respecto, la productora encargada de traerla a la capital del país está evaluando el requerimiento de los seguidores de la intérprete europea. De momento, no hay una confirmación oficial; no obstante, se anunciaría en los días siguientes.

¿Quién es Aurora?

Aurora Aksnes es su nombre real y nació en junio de 1996. Es una cantante, compositora, bailarina y productora discográfica de nacionalidad noruega. Su primer álbum lideró las listas europeas.

La artista ha cautivado a miles de personas con su música, incluso Billie Eilish, Shawn Mendes y Katy Perry han elogiado su trabajo.

Propuesta musical de Aurora

Temas como el capitalismo global, la crisis ambiental y la misión del ser humano en este mundo son parte de sus letras. “Runaway”, “Cure for me”, “Running with the wolves”, “Exist for love” y “Queendom” destacan como sus sencillos más conocidos.

En su último disco, “The gods we can touch”, la joven escandinava presenta una propuesta que incluye un tratamiento crítico de la orientación sexual y otras reivindicaciones.

Aurora, precio de entradas

Si bien están agotadas las entradas para Aurora en el Parque de la Exposición, ante un anuncio de una segunda fecha podrían mantenerse los precios de los tickets.

