Hussein, hijo de Melcochita, acusa al cómico de abandonarlo a los 13 años: Me dio US$40 y se fue

Hussein Villanueva, uno de los herederos de Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, salió a hablar sobre su relación con su padre luego de que el humorista acudiera al programa de Andrea Llosa para implorar por ayuda para poder sacar a uno de sus nietos de prisión. Hussein, quien vive hace más de 17 años fuera del país y está cansado de que lo vinculen con los problemas relacionados a su progenitor, decidió pronunciarse tras haber sido llamado “mantenido” en el reality de ATV.

Hijo de Melcochita acusa a su padre de haberlo abandonado

En entrevista con un medio local, Hussein contó que hace varios años que se desligó del humorista y que, debido a ello, le gustaría que Melcochita aclare que nunca le dio la mano cuando lo necesitó. “Nunca me ha ayudado. En tres ocasiones le pedí y me las negó. Es más, hace un par de años me compré un carro y mi papá salió con su broma de ‘yo le compré el carro al manganzón’”, declaró para Trome.

Incluso, narró que se sintió menos querido que el resto de sus hermanos, pues no recibió apoyo económico del comediante desde que fue un adolescente. Hussein sorprendió al relatar que el cómico lo abandonó a la edad de 13 años.

“Algo que nunca he contado es que cuando tenía 13 años y mi papá se separó del compromiso que tenía en Estados Unidos, y que me criaba. Entonces, me dijo en la calle: ‘Toma 40 dólares, me tengo que ir, tú ya ves qué haces’. Y se fue con otra mujer. Me dejó solo y no lo volví a ver después de siete años”, agregó.

Hijo del cómico vive hace 17 años en Alemania. Foto: GLR

A causa de ello, Hussein detalló que tuvo que pasar por complicadas situaciones, como dormir en carros o edificios abandonados. “Comía en casas de mis amigos, me metí al boxeo y otros deportes para estar fuera de las calles de Nueva York; el deporte me salvó la vida. A mi mamá no la volví a ver después de 22 años”, fue su testimonio.

¿Hussein Villanueva tiene una buena relación con Melcochita?

Por otro lado, el hijo de Melcochita señaló que tuvo la oportunidad de reunirse con su padre hace un par de años, cuando este lo visitó en Alemania. Sobre su relación actual con el actor cómico, él refirió lo siguiente:

“Sé perdonar, no le guardo rencor. Yo amo a Pablo Pedro Villanueva Branda, no a Melcochita, porque no existe. Es fácil hacerse la víctima cuando tienes a todo el país que te apoya, lo quieren y por eso no quiere hablar del pasado. Pero ahora me alegra que sea un verdadero padre con las bebés que tiene. Ahora es el padre que nunca fue en el pasado”.