Fernando Díaz se retira de ATV, confirma Andrea Llosa: “Te has ido a otro canal y comienza con...”

Fernando Díaz se retira de ATV después de casi 12 años de trabajo como reportero y conductor de televisión. El periodista ha decidido pasar a otra casa televisiva, así lo dio a conocer su compañera, Andrea Llosa, en una reunión. A través de un video publicado en Instagram, ella le dedicó un mensaje en el que le expresó su cariño y admiración por su carrera. Recordemos que hace varios días esta información era solo una especulación; sin embargo, ya es una realidad.

¿Qué dijo Andrea Llosa sobre Fernando Díaz?

En las imágenes aparece Andrea Llosa brindando con Fernando Díaz en un restaurante. La conductora de “Nunca más” lamenta la salida de su colega y asegura que lo extrañará en el canal. “Estoy con el que ha hecho la fuga del chacal del canal, nada más ni nada menos: Fernando Díaz Abanto. Lloren, señitos, ya no estará en el canal. Adiós, Alicia Reto. Mentira, ella se queda”, expresó.

Luego, la presentadora casi se atreve a revelar el nombre del canal en el que trabajará Fernando Díaz. “No sé qué vamos a festejar porque te voy a extrañar, pero sé que te va a ir muy bien porque eres el mejor. Sé que te irá bien. Te has ido a otro canal, no puedo decir el nombre, pero empieza con...”, agregó. Esta última declaración causó las risas del periodista.

¿A qué canal se va Fernando Díaz tras dejar ATV?

En una entrevista con Infobae, Fernando Díaz reveló que le llegaron propuestas laborales para el 2023 y confirmó que estaba interesado en trabajar en Latina, pero aún no había tomado una decisión. “Está la propuesta de Latina, que me parece muy interesante. Vamos a ver qué pasa, no descarto nada”, agregó al referido medio.

Por su parte, Magaly Medina también aseguró que Fernando Díaz sería el nuevo jale de Latina en reemplazo de Mathías Brivio, quien estaría por volver a “Esto es guerra” el próximo año.

“Se va de acá, del 9, Fernando Díaz, quien está en las mañanas y que es productor periodístico del programa dominical. Se va a Latina a reemplazar a Mathías Brivio. No sé qué más hará, de repente lo mismo que acá, ser productor periodístico de algún dominical de Latina. Lo que sí sabemos es que va a reemplazar a Mathías Brivio en un programa que no sabemos si va a tener una vida larga, una apuesta bastante arriesgada la de Fernando Díaz”, dijo la conductora de “Magaly TV, la firme”.