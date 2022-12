¿Cuánto mide Tini Stoessel y cuántos centímetros le lleva Rodrigo de Paul?

¡Se reencontrarán con ansias! La selección de fútbol de Argentina volverá a su país de origen este 19 de diciembre para que inicie la verdadera fiesta con los hinchas que lloraron, sufrieron y se alegraron con cada uno de los partidos que jugaron en el Mundial Qatar 2022. Además, porque cumplieron el sueño pendiente desde hace más de 26 años: ganar la copa. Esa misma que sirve para reconocer el gran nivel que ha vuelto a alcanzar el equipo.

Entre los familiares y amigos que recibirán a los seleccionados estará, de todas maneras, la cantante Tini Stoessel para felicitar a su amado Rodrigo de Paul, a quien fue a alentar unos días hasta el país asiático. Acá te daremos todos los datos de la relación que empezó con unos rumores y ha causado bastante polémica en los noticieros de espectáculo del país de origen de ambos famosos.

¿Cómo inició el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

La modelo Tini Stoessel, cuyo verdadero nombre es Martina Stoessel Muzlera, se hizo conocida por su gran talento para la actuación y el canto. Por su parte, el futbolista Rodrigo de Paul tuvo una relación muy estable con Camila Homs desde los 15 años de edad, con quien llegó a tener dos hijos. Se rumorea que este romance finalizó en julio del 2021 cuando la influencer dio a luz a su segundo bebé; sin embargo, solo son especulaciones.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul viajaron en secreto a Ibiza. Foto: Paparazzi

Del deportista no se supo mucho hasta que en octubre pasado empezó a seguir a la intérprete de “Miénteme”. Según los paparazzis argentinos, el mes siguiente se encontraron en un asado, actividad muy conocida en ese país, y desde ahí se han visto esporádicamente. El jugador del Atlético de Milán cuida mucho su vida privada; sin embargo, no pudo evitar que en abril de este año que está por acabarse sea fotografía disfrutando de sus vacaciones en Ibiza con la modelo.

Recién en junio del 2022 ambos, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron que estaban juntos al publicar una imagen de ellos en sus historias de Instagram. Desde ahí en adelante se han dejado ver más seguido. El futbolista aclaró lo orgulloso que está de su novia cuando lo entrevistaron en “América Noticias”: “ Tini es una persona muy querida. Yo le explico un poco del ambiente del fútbol, ella me explica un poco de su ambiente, de cómo son los fanáticos y cómo se movilizan. Por ese lado, me pone muy feliz. Nosotros estamos bien, felices. Se dijeron muchas cosas lamentablemente erróneas (al inicio de su relación)...”.

Tini Stoessel viajó a Qatar para ver a Rodrigo de Paul

El amor de la cantante Tini Stoessel es tanta por su selección Argentina que hasta viajó para verla jugar en el Mundial Qatar 2022, pero el sentimiento hacia su enamorado Rodrigo de Paul superó todas las distancias e hizo que la intérprete de “Bar” lo alentara en cada uno de sus partidos jugados.

Tini Stoessel viajó hasta Qatar 2022. Foto: Archivo LR

Su rostro no pasó desapercibido y, aunque no fue reconocida por sus fanáticos todo el tiempo como en sus giras, las cámaras de televisión no dejaron de enfocarla. De hecho, luego de que el equipo le ganara a Francia y campeonara, la artista no dudó en compartir una romántica dedicatoria a quien hasta el momento es su mejor historia.

¿Cuánto mide Tini Stoessel y qué diferencia hay con Rodrigo de Paul?

La actriz Tini Stoessel nació en Buenos Aires, Argentina, el 21 de marzo de 1997, mientras que su novio Rodrigo de Paul llegó al mundo en el departamento de Sarandí el 24 de mayo de 1994. La pareja tiene una diferencia de un poco más de tres años. En estatura también hay muy poca diferencia, ya que la influencer mide 1,65 m y su pareja 1,80 m. Esto quiere decir que solo hay una diferencia de 15 centímetros en sus tallas.