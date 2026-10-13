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Cachaza y su esposo revelan cómo se llamará su primogénito y cuál es el verdadero significado: “No es un nombre común”

Cachaza y su esposo, el actor André Bankoff, expresaron que el futuro de su hijo simboliza la realización de su sueño de formar una familia juntos.

La influencer Carol Reali, conocida como Cachaza, reveló en redes sociales que su hijo se llamará Asher, un nombre hebreo que significa "Bendecido por Dios". Fotos: Facebook
La influencer Carol Reali, conocida como Cachaza, reveló en redes sociales que su hijo se llamará Asher, un nombre hebreo que significa "Bendecido por Dios". Fotos: Facebook
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La influencer Carol Reali, más conocida como Cachaza, no deja de dar detalles de su embarazo en las redes sociales. Luego de revelar que dará a luz en su tierra natal, la modelo y su esposo, el actor brasileño André Bankoff, contaron a sus seguidores cómo llamarán a su primogénito y qué significa ese nombre.

"Cada vez falta menos para tenerte en nuestros brazos… Y hoy por fin queremos compartir con ustedes el nombre que elegimos para nuestro bebé. Un nombre con un significado hermoso, Bendecido por Dios, que representa tanto para nosotras y todo lo que deseamos para su vida", es el mensaje que acompaña al video.

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¿Cómo se llamará el bebé de Cachaza y André Bankoff?

A pocas semanas de convertirse en madre, Cachaza contó que estaba feliz de revelar el nombre que eligieron para su hijo, que será varón. En tanto, André Bankoff fue claro al señalar que siempre tuvo la idea de casarse con la exchica reality y formar una familia con ella.

"Queremos contarles qué nombre elegimos para nuestro bebito. Empezamos a recordar la relación. Es un sueño hecho realidad. Siempre soñamos en construir nuestra familia. Desde que nos conocimos, empezamos a pensar en tener hijos y casarnos. Entonces, estamos caminando muy felices", expresaron.

Carol Reali y André Bankoff, quienes se casaron en septiembre último, contaron que han decidido llamar Asher a su hijo, ya que es un nombre religioso. "Estamos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un nombre de origen hebreo, diferente. No es un nombre muy común", contaron muy entusiasmados.

"Asher es un nombre lindo, corto, con un significado precioso, que es lo que nos encantó. Significa ‘Bendecido de Dios’. Es una bendición en nuestras vidas. Asher es hijo de Jacob. También significa el niño que trae alegría. Estamos felices y que venga con mucha salud", añadieron.

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