Cantante Avril Lavigne se convierte en madre por primera vez a los 42 años: “Ha llegado” Avril Lavigne anunció que se convirtió en madre por primera vez a los cuarenta y dos años y compartió tiernas fotografías de su bebé.

La cantante Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar una de las noticias más importantes de su vida: el nacimiento de su primera hija. La intérprete de éxitos como 'Complicated' y 'Sk8er Boi' compartió la noticia a través de Instagram, donde publicó fotografías de los primeros momentos junto a su bebé.

“Nuestra mini maldita princesa ha llegado”, escribió la artista canadiense de cuarenta y dos años. Aunque mostró parte de esta nueva etapa familiar, evitó revelar el nombre de la recién nacida y tampoco dio a conocer quién es el hombre que aparece junto a ella en las imágenes.

Avril Lavigne presenta a su primera hija con tiernas fotografías

La publicación de la cantante incluyó varias fotografías que dejaron ver algunos detalles de la llegada de su pequeña. En una de ellas, Avril Lavigne aparece sosteniendo a la bebé cerca de su pecho, mientras que en otra se observa a su pareja junto a ella, ambos sujetando una de las manos de la recién nacida.

La artista también compartió una curiosa imagen de tres pares de zapatillas con diseño a cuadros sobre una tabla de skate. Dos eran de adultos y el tercero, mucho más pequeño, pertenecía a la nueva integrante de la familia. Sin embargo, no acompañó las fotografías con información sobre el parto ni reveló el nombre de su hija.

¿Quién es la pareja de Avril Lavigne y cuáles fueron sus romances anteriores?

A diferencia de otras etapas de su vida sentimental, Avril Lavigne ha preferido mantener su actual relación lejos de las cámaras. Por esa razón, hasta el momento no ha presentado públicamente a su pareja ni ha compartido mayores detalles sobre su romance, pese a que ambos aparecen juntos en las fotografías familiares.

Antes de esta nueva etapa, la cantante estuvo casada con Chad Kroeger, vocalista de Nickelback, en 2013. Su matrimonio terminó en 2015. Posteriormente, mantuvo relaciones con Phillip Sarofim y Pete Jonas, mientras que en 2021 inició un romance con Mod Sun, con quien llegó a comprometerse antes de separarse en 2023. Ese mismo año también anunció su relación con el rapero Tyga.