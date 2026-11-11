Silvia Cornejo reaparece con su bebé en brazos y sorprende al tomar drástica decisión: “Lo tomamos como padres” Silvia Cornejo compartió importante mensaje en redes sociales en medio de rumores de reconciliación con el empresario Jean Paul Gabuteau.

Silvia Cornejo volvió a aparecer en redes sociales junto a Antoine, su segundo hijo, fruto de su relación con el empresario Jean Paul Gabuteau. En medio de las versiones sobre una posible reconciliación con el padre del pequeño, la exreina de belleza compartió una decisión que ambos tomaron respecto al futuro de su bebé.

Mediante una publicación en Instagram, la exconductora de televisión se mostró sonriente mientras cargaba a su bebé y contó que optaron por conservar las células madre del cordón umbilical de Antoine Gabuteau Cornejo.

Publicación de Silvia Cornejo en redes sociales. Foto: Instagram.

Silvia Cornejo explica por qué decidió conservar las células madre de su segundo hijo

“Hay decisiones que tomamos como padres pensando no solo en el presente, sino también en el futuro de nuestros hijos, Fabien y Antoine. Cuando nació nuestro segundo bebé, tomamos una decisión muy especial: conservar las células madre de su cordón umbilical”, compartió Silvia Cornejo en su publicación.

La exmodelo también explicó en qué consiste este procedimiento y precisó que solo puede realizarse durante el nacimiento del bebé. Además, señaló que las células madre podrían servir como alternativa de tratamiento para determinadas enfermedades en el futuro.

Otro detalle que llamó la atención fue que la exconductora de América TV habló en plural al contar que tomó esta decisión junto a otra persona. Sus palabras despertaron nuevamente las especulaciones sobre una posible reconciliación con Jean Paul Gabuteau.

¿Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau retomaron su relación?

La cercanía entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau volvió a despertar comentarios sobre su vida sentimental. A finales de octubre, la exreina de belleza publicó fotografías en las que aparece junto al empresario y su pequeño Antoine. La complicidad que mostraron en las imágenes llevó a muchos de sus seguidores a preguntarse si habían decidido dejar atrás sus problemas.

La publicación llamó la atención porque meses antes la propia exmodelo había anunciado que no seguiría con el padre de sus hijos. La ruptura se hizo pública en agosto, luego de que salieran a la luz unas imágenes del empresario besando a una antigua pareja.

Pese a que estaba embarazada de su segundo hijo, Silvia Cornejo aseguró que no tenía intención de continuar con su pareja. Durante una conversación con 'Amor y Fuego', habló abiertamente sobre su situación sentimental y confirmó que la relación había llegado a su fin.