Puno existe, Puno sufre, por Las Tejedoras

*Por Rossana Alayza Maccera. Politóloga. Diputada por el partido del Buen Gobierno (2026-2031).

En Atuncolla, la institución educativa Virgen del Carmen, con 120 años, se mantiene de pie de milagro. Reconstruirla requiere S/ 13 millones, pero el expediente sigue detenido. Cada día asisten menos alumnos; los que quedan se acostumbran a condiciones inaceptables.

Puno existe: está en los mapas y en los discursos de oficina. Pero sufre la falta de gestión pública: lo veo en el piso roto de un aula, la falta de atención médica oncológica y la ausencia de justicia para mujeres que la reclaman.

El Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), encargado de velar por su integridad y sancionar la violencia, aún no está habilitado. Contados juzgados atienden a toda la población: hay demoras en las denuncias, protección insuficiente, barreras lingüísticas, discriminación contra mujeres quechuas y aimaras, y violencia doméstica que mata.

También preocupa el presupuesto: para 2026, el Gobierno Regional tiene S/ 3,706 millones autorizados y ha ejecutado S/ 2,770 millones. Quedan S/ 936 millones pendientes (fuente: MEF). ¿Por qué no se utilizaron?

Pero Puno también responde. Las artesanas de los Uros se organizan y convierten sus tejidos en oportunidades económicas: sus tapices y bordados transmiten resiliencia; el ambiente rebosa de talento y, al mismo tiempo, se respira el vacío de difusión y apoyo.

Entonces, ¿qué hacemos para que Puno deje de sufrir? Como diputada, he asumido el compromiso de actuar. Aunque el problema viene de años atrás, no se puede seguir postergando. Nuestra responsabilidad es impulsar cambios, exigir resultados y trabajar por justicia oportuna, escuelas dignas, salud accesible y presupuesto convertido en obras y servicios que hagan sentir a los puneños que sí importan.

Puno no pide caridad. Exige derechos. Y, aun herido, sigue tejiendo esperanza.