Defensoría del Pueblo solicita a municipios de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre intensificar campañas de limpieza para proteger la salud de la población ante el Fenómeno El Niño

La Defensoría del Pueblo solicitó a las municipalidades de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre intensificar de manera urgente las campañas de limpieza pública en sus respectivas jurisdicciones, con el fin de proteger la salud de la población ante el Fenómeno El Niño 2026-2027. A través de la Oficina Defensorial de Piura, la institución exhortó a los gobiernos locales a ejecutar jornadas permanentes de barrido de calles, retirar el polvo acumulado y eliminar focos infecciosos, fortaleciendo así las acciones preventivas frente al riesgo de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la región.

Asimismo, la institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para mantenerse vigilante frente a la labor de sus autoridades y contribuir activamente en el mantenimiento de la limpieza y el ornato público, recordando que el cuidado de las ciudades es una tarea compartida que beneficia a toda la población.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo subrayó que la gestión ambiental y la salubridad deben abordarse desde una perspectiva bidireccional de derechos y deberes ciudadanos. Por un lado, enfatizó que la población tiene derecho constitucional fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, lo cual exige que los municipios garanticen la recolección eficiente de residuos y mantengan las vías públicas libres de contaminación.

Por otro lado, recordó que los ciudadanos tienen el deber correlativo de respetar los horarios de recojo de basura, no arrojar desmonte en espacios públicos y cuidar las áreas comunes, evitando la acumulación de desechos que afecten la salud pública.

La necesidad de estas acciones conjuntas responde a los riesgos advertidos por la institución, como la dispersión de polvo por el viento y el tránsito, que deteriora la calidad del aire y genera afecciones respiratorias en niños, adultos mayores y personas con asma.

Del mismo modo, alertó que la acumulación de basura y desmontes obstruye los sistemas de drenaje pluvial, favoreciendo la formación de aniegos y aguas estancadas que incrementan el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue. Por ello, se solicitó a la Municipalidad Provincial de Piura retirar con urgencia los desmontes acumulados en el Centro Histórico por obras viales; a Castilla, priorizar las avenidas de mayor tránsito y zonas de drenes; y a Veintiséis de Octubre, intervenir en los sectores más susceptibles a inundaciones.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo destacó la importancia de que estas intervenciones municipales se desarrollen de manera articulada con las áreas de Gestión del Riesgo de Desastres para identificar puntos críticos. La Oficina Defensorial de Piura reiteró que las campañas no deben limitarse al recojo de basura superficial, sino incluir un mantenimiento integral y permanente de los espacios públicos comunes, en coordinación con la comunidad. En ese sentido, reafirmó que continuará supervisando las acciones implementadas por los tres gobiernos locales para garantizar el cumplimiento de las condiciones de salubridad y seguridad indispensables frente a la emergencia climática.