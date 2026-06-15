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Exnovia europea de André Carrillo expone las presuntas infidelidades del futbolista: “Hizo fiesta con 9 mujeres”

La modelo Suhaila Jad compartió un extenso comunicado en Instagram en el que contó las supuestas faltas de respeto de su expareja, André Carrillo.

Suhaila Jad es una modelo española de ascendencia palestina. Foto: Composición LR/Instagram.
Suhaila Jad es una modelo española de ascendencia palestina. Foto: Composición LR/Instagram.
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Las revelaciones de Suhaila Jad, expareja de André Carrillo y madre de sus hijos, han generado gran repercusión. La modelo aseguró que el futbolista terminó admitiéndole algunos actos de presunta infidelidad luego de que ella le pidiera hablar con total honestidad sobre las situaciones que afectaron su relación.

En ese contexto, sostuvo que el deportista habría realizado dos reuniones con mujeres en la casa familiar cuando ella no estaba. “Como no tiene valores ni ningún tipo de respeto por lo que era su familia, organizó dos fiestas con mujeres en nuestra casa en dos ocasiones. La primera fue en Perú cuando iba con la selección y aprovechaba para faltarme el respeto (...) la segunda ocurrió en Brasil”, escribió en Instagram.

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Suhaila Jad expone presuntas infidelidades de André Carrillo

Suhaila Jad, quien recientemente confirmó el fin de su relación con André Carrillo, compartió un extenso testimonio en el que aseguró que fue el propio futbolista quien terminó admitiéndole que había realizado una reunión en la vivienda que tenían en Brasil mientras ella se encontraba ausente.

“Finalmente, el hombre ‘con valores’, me lo terminó confesando. Me pidió perdón diciendo que yo no me lo merecía, que en once años no tenía ni una sola cosa mala que decir de mí y que sabía lo mucho que lo había querido y cuidado. Me confesó que había hecho una fiesta con sus amigos del Corinthians y nueve mujeres”, contó.

La española también señaló que trató de averiguar quiénes asistieron al encuentro, pero no logró obtener esa información. Según explicó, Carrillo se negó a revelarle los nombres y el personal de seguridad del condominio tampoco accedió a entregárselos.

“Como el irrespetuoso no me quería dar los nombres que entraron a mi casa, decidí ir a la seguridad del condominio (...) Me estuvieron paseando hasta que me dijeron que si el irrespetuoso no lo autorizaba, no me darían esa información”, detalló.

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Suhaila Jad asegura que descubrió lo ocurrido por una queja de vecinos

Según contó Suhaila Jad, tuvo conocimiento de la presunta reunión luego de que un vecino presentara una queja formal. De acuerdo con su versión, el documento fue entregado por el personal de seguridad del condominio a una de sus hijas.

La modelo relató que, pese a las explicaciones que recibía, continuó creyendo en las palabras del futbolista. “Como siempre, me juraba que no había hecho nada, que sus amigos habían llegado con las chicas, que sabía del dolor que me había causado y que mis hijos y yo éramos lo más importante para él, bla, bla, bla, lo peor de todo es que yo le creía”, añadió en su relato.

Asimismo, sostuvo que las trabajadoras del hogar terminaron revelándole información que conocían sobre los hechos. Incluso afirmó que Carrillo las habría involucrado para encubrir las supuestas faltas de respeto que denuncia.

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