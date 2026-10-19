Samuel Dyer Copello se ha convertido en uno de los rostros más populares de la farándula peruana tras participar en la tradicional competencia automovilística 'Caminos del Inca'. A sus 18 años, el hijo de María Pía y del empresario Samuel Dyer conquistó la atención de la afición de la carrera, quienes siguieron su participación y empezaron a llamar 'suegra' a la exconductora de televisión.

La popularidad del joven lo llevó al set de 'Magaly TV: la firme', donde fue entrevistado por Magaly Medina. La presentadora de ATV lo recibió con cariño y se refirió a sí misma como su 'tía', en alusión a la amistad que mantiene con María Pía. Además, dejó en claro el afecto que siente por el muchacho, a quien llamó 'Samuelito'.

Samuel Dyer Copello revela si tendría un romance con una modelo de la farándula

Durante la entrevista, Magaly Medina le aconsejó a Samuel Dyer Copello que evitara involucrarse sentimentalmente con alguna de las figuras de la farándula, ahora que su nombre acapara la atención pública.

La conductora incluso le advirtió que, si lo encontraba con alguna mujer, no dudaría en difundir su ampay en televisión nacional. “Tú sabes que si yo te veo con una famosilla, yo te saco a (un ampay). Aquí no hay vara”, señaló la 'urraca', provocando las risas en el set de ATV.

Ante la advertencia, el joven de 18 años y soltero, descartó la posibilidad de iniciar un romance con alguna modelo o personaje de la televisión peruana. Según explicó, no se siente identificado con aparecer frente a cámaras ni se imagina protagonizando noticias de ese tipo. “No, pero no creo. La verdad, no me veo en eso, saliendo en la televisión, en ese tipo de cosas”, afirmó muy sonriente.

Sin quedarse conforme con su respuesta, Samuel Dyer Jr. quiso saber si Magaly Medina realmente sería capaz de exponerlo en un informe pese a la amistad que mantiene con su madre, María Pía Copello. “¿Pero en verdad me sacarías (en un ampay)?”, le preguntó. La comunicadora no dudó en ratificar su postura y le recordó que el cariño que le tiene no cambiaría su forma de trabajar. “¿Lo dudas? No abuses del cariño que te tengo”, advirtió la 'urraca'.