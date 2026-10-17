Muere famoso conductor de TV internacional minutos después de terminar su programa: sus compañeros lo anunciaron en vivo

El periodismo argentino está de luto por la muerte de Fernando Confessore, reconocido meteorólogo y columnista que desarrolló gran parte de su carrera en los medios de comunicación. Sus compañeros de la cadena TN dieron a conocer la noticia durante una emisión en vivo y le dedicaron unas sentidas palabras de despedida tras compartir con él cerca de 30 años de trabajo.

El comunicador, de 58 años, perdió la vida repentinamente en su casa, pocas horas después de aparecer en televisión. La noticia generó sorpresa entre sus colegas y la audiencia, pues su presencia en la pantalla había sido parte de la rutina televisiva hasta poco antes de conocerse su fallecimiento.

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Compañeros de Fernando Confessore anunciaron así la muerte del periodista

La muerte de Fernando Confessore fue anunciada en plena transmisión de TN (Todo Noticias), señal argentina donde trabajó durante aproximadamente tres décadas. Mario Massaccesi, uno de los conductores del canal, tuvo la difícil tarea de informar sobre su partida y recordó el largo camino que recorrieron juntos en el medio.

"La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias", expresó Massaccesi, muy afectado por la noticia.

El mensaje puso de manifiesto el vacío que deja el meteorólogo entre sus compañeros, con quienes compartió años de trabajo frente a las cámaras. Su presencia constante en la pantalla lo convirtió en una figura familiar para los televidentes argentinos.

¿De qué murió Fernando Confessore?

Fernando Confessore falleció durante la madrugada del viernes 16 de octubre, luego de sufrir un infarto fulminante en su vivienda, según informaron medios de comunicación argentinos. El meteorólogo tenía 58 años y su partida tomó por sorpresa tanto a sus compañeros de trabajo como a quienes seguían sus apariciones en televisión.

De acuerdo con los reportes, su esposa pidió ayuda médica de emergencia, pero los profesionales que acudieron al domicilio confirmaron que el comunicador ya había fallecido.

La noticia causó especial impacto porque Confessore había participado en la edición del jueves 15 de octubre de Nuestra Tarde, espacio de TN en el que trabajaba como especialista en meteorología. Su última aparición televisiva se produjo apenas unas horas antes de que se conociera su muerte.