La literatura detrás de La Dama de Hierro, por Diego Alonso Sánchez

Algunas veces el heavy metal ha sido tachado de estridente y simplista, pero basta escuchar algunas canciones de Iron Maiden para desmontar esa idea. Pocas bandas han cultivado una relación tan íntima entre el mundo de las letras y la música pesada. La discografía de La Dama de Hierro funciona como un catálogo literario donde conviven las épicas antiguas, las distopías modernas y el terror gótico. Como ha señalado el propio Steve Harris, fundador, bajista, principal compositor y líder conceptual de la banda, uno de sus mayores logros como artista ha sido despertar la curiosidad de millones de jóvenes por leer autores clásicos y contemporáneos.

De Homero hasta Allan Poe

En su amplia discografía, la Antigüedad clásica aparece varias veces reinterpretada. El mito de Ícaro, relatado por Ovidio en Las metamorfosis, se convierte en “Flight of Icarus”, un canto a la rebeldía juvenil; mientras que la peripecia de Ulises, de La Odisea homérica, inspiró la canción “Ghost of the Navigator”.

La ciencia ficción también ocupa un lugar destacado. La fascinación por la saga Dune, de Frank Herbert, llevó a Harris a componer “To Tame a Land”, un tema que condensa la atmósfera mesiánica y política del planeta Arrakis. Asimismo, “Brave New World” toma elementos de la célebre novela de Aldous Huxley para cuestionar el control social y la fe ciega en la tecnología. Por otro lado, “Out of the Silent Planet” (inspirada en la novela de C. S. Lewis), “Childhood's End” (influencia de Arthur C. Clarke) y “Stranger in a Strange Land” (que hace referencia a la obra de Robert Heinlein) abordan la evolución humana, la mirada extraterrestre y el aislamiento individual.

La canción que asume con mayor intensidad esta asociación entre literatura y metal es “Rime of the Ancient Mariner”, adaptación del poema de Samuel Taylor Coleridge. La canción narra con fidelidad la desgracia de un marinero castigado por la culpa tras matar a un albatros. Al incorporar incluso fragmentos del texto original, Harris dio nueva vida al Romanticismo inglés ante las multitudes que abarrotan los estadios en cada gira.

Steve Harris. Foto: AFP.

En el ámbito poético, “The Charge of the Light Brigade”, del poeta inglés Alfred Lord Tennyson, dio origen al tema “The Trooper”, transmitiendo con fuerza el caos heroico y desgarrador de la Guerra de Crimea (1854). El folclore y el misticismo alcanzaron una de sus cumbres en el álbum conceptual Seventh Son of a Seventh Son (1988), inspirado en la novela Seventh Son, de Orson Scott Card. Sobre la estética visual de este trabajo, Bruce Dickinson explicaría que la influencia de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y los grabados de Gustave Doré fueron fundamentales.

El terror gótico y el misterio han dejado huella en la banda desde sus comienzos. Así, la canción “The Phantom of the Opera” recrea la obsesión que el francés Gaston Leroux plasmó en su novela de 1910. Por su parte, “Murders in the Rue Morgue” captura la atmósfera detectivesca y analítica del célebre relato de Edgar Allan Poe. Finalmente, el tema “Transylvania” rinde homenaje a la atmósfera vampírica de Drácula, de Bram Stoker.

Siguiendo esta pesquisa literaria, la vertiente más reflexiva de la banda se adentra en las sombras de la condición humana: la barbarie tribal de “Lord of the Flies”, basada en la novela de William Golding, y la crueldad del colonialismo retratada en Heart of Darkness, del polaco-británico Joseph Conrad, se hacen sentir especialmente en la canción “The Edge of Darkness”.

Finalmente, las visiones aterradoras de “The Number of the Beast y Revelations” toman imágenes del Apocalipsis bíblico, enriquecidas por las alusiones demoníacas del poema “Tam O' Shanter”, del inglés Robert Burns, y el esoterismo de “Moonchild”, inspirado en la novela ocultista homónima escrita por Aleister Crowley en 1917.

Encore

La obra de Iron Maiden es más amplia y demuestra que el heavy metal y la literatura nunca han sido opuestos, sino complementarios. Medio siglo después, la banda nacida en Leyton, al este de Londres, ha demostrado que el estruendo de las guitarras puede convertirse también en una brillante invitación a descubrir algunas de las joyas de la literatura universal.