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Banda argentina 2 Minutos en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto del emblemático grupo de punk rock

Con casi 40 años de trayectoria, 2 Minutos es un ícono del punk argentino, conocido por sus letras directas y potentes riffs. No te pierdas la oportunidad de revivir sus grandes clásicos en vivo.

La famosa banda argentina de punk rock, 2 Minutos, regresa a Lima el 5 de diciembre. El concierto se realizará en el Centro de Convenciones Festiva, prometiendo una noche intensa de música punk. Foto: difusión.
La famosa banda argentina de punk rock, 2 Minutos, regresa a Lima el 5 de diciembre. El concierto se realizará en el Centro de Convenciones Festiva, prometiendo una noche intensa de música punk. Foto: difusión.
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La reconocida banda argentina de punk rock 2 Minutos volverá a los escenarios peruanos el sábado 5 de diciembre en el Centro de Lima, en una noche que promete reunir canciones emblemáticas, pogo y toda la intensidad del punk latinoamericano. El evento también reunirá a Los Ex Violadores, que ofrecerán una selección de sus canciones más recordadas, y a Tragokorto, agrupación nacional que completará el cartel de esta jornada dedicada al punk.

Hay canciones capaces de transportar a quienes las escuchan a determinados momentos de su vida. Melodías que evocan las calles del barrio, las reuniones con amigos y aquellos años en los que el punk comenzaba a ganar espacio gracias a sus guitarras potentes, mensajes sin rodeos y una actitud desafiante. Ese espíritu volverá a sentirse en la capital peruana con el retorno de 2 Minutos, una de las agrupaciones más influyentes del punk rock de Argentina y Latinoamérica.

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Junto a 2 Minutos, se presentarán Los Ex Violadores y Tragokorto, creando un ambiente de celebración por el legado del punk en Latinoamérica.

Junto a 2 Minutos, se presentarán Los Ex Violadores y Tragokorto, creando un ambiente de celebración por el legado del punk en Latinoamérica. Foto: difusión.

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2 Minutos en Lima: una noche de clásicos, guitarras y pogo

Tras varios años de ausencia, la banda argentina se reencontrará con sus seguidores peruanos en el Centro de Convenciones Festiva, como parte de sus presentaciones por la región. No faltarán canciones como ‘Ya no sos igual’, ‘Barricada’ y ‘Aeropuerto’, temas que se mantienen entre los más representativos de su repertorio y que han acompañado a diferentes generaciones de seguidores del punk rock.

La participación de Los Ex Violadores y Tragokorto sumará distintas generaciones y expresiones del punk a un mismo escenario, en un encuentro que busca celebrar la vigencia de este movimiento musical.

Entre guitarras intensas, coros colectivos y el tradicional pogo, el concierto promete convertirse en una jornada de reencuentro para quienes crecieron escuchando a estas agrupaciones y para los nuevos seguidores que mantienen vigente la escena punk en el Perú. Las entradas están a la venta en Teleticket a S/149 (precio único).

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2 Minutos: casi cuatro décadas de historia en el punk rock

La historia de 2 Minutos comenzó en 1987, en Valentín Alsina, una localidad ubicada al sur de Buenos Aires. Desde sus primeros años, la agrupación logró hacerse un lugar dentro del movimiento punk argentino gracias a canciones inspiradas en situaciones cotidianas, experiencias del barrio, historias callejeras y preocupaciones sociales que conectaron con toda una generación.

Lo que inicialmente surgió como un proyecto musical entre compañeros de colegio terminó convirtiéndose en una carrera de casi 40 años. Con el paso del tiempo, su propuesta trascendió las fronteras de Argentina y encontró seguidores en distintos países de Latinoamérica.

Con Walter ‘Mosca’ Velázquez como vocalista, la banda consolidó un estilo caracterizado por letras sencillas y contundentes, guitarras distorsionadas y presentaciones cargadas de energía. Su primer disco, 'Valentín Alsina', marcó un momento importante en su trayectoria al alcanzar las 50 mil copias vendidas.

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