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Jefferson Farfán recibe inesperado pedido de su suegra: “Quiero ser abuela”

Elsie Tejada, madre de la bailarina Xiomy Kanashiro, elogió al exfutbolista por su formalidad familiar y no dudó en confesar sus ansias de tener nietos. Mientras la joven artista respondió a los rumores de una posible boda en Matute.

La madre de la actual pareja de Jefferson Farfán expresa su deseo de ser abuela. Composición LR. Instagram
La madre de la actual pareja de Jefferson Farfán expresa su deseo de ser abuela. Composición LR. Instagram
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La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro volvió a captar la atención luego de que Elsie Tejada, madre de la artista, compartiera detalles de la cercanía que mantiene con el exfutbolista. Durante una entrevista para el programa 'América Hoy', la suegra de la 'Foquita' habló sobre el vínculo familiar que han construido y el lugar especial que se ganó en su vida.

Además, Tejada expresó su deseo de ser abuela, como también su emoción ante una posible boda entre el conductor de ‘Enfocados’ y su hija: "Yo estoy feliz porque ama y cuida a mi hija. Yo quiero ser abuela". Estas declaraciones surgen frente a las alusiones que realizó el 'Cuto' Guadalupe para el mismo medio, donde ve un posible casamiento de esta pareja en el estadio Matute.

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La madre de Xiomy Kanashiro habla acerca de la relación entre Farfán y su hija

Elsie Tejada reveló cómo reaccionó cuando su hija le comunicó que quería salir con Jefferson Farfán. Aunque inicialmente mantuvo una expresión seria, terminó valorando la actitud del exfutbolista, quien decidió acudir personalmente a su casa para conversar con ella antes de avanzar en la relación.

"Él vino a hablar conmigo y me gustó la formalidad, que viniera a la casa, que conversáramos", explicó Tejada al recordar aquel encuentro. Para ella, ese gesto contribuyó a generar la confianza que mantiene actualmente con el exdelantero de Alianza Lima. Asimismo, la cercanía entre ambos también quedó evidenciada cuando la señora contó que el exdeportista la llama "suegris".

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¿Jefferson Farfán está próximo a casarse con Xiomy Kanashiro?

La posibilidad de una boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro también formó parte de la entrevista. La bailarina fue consultada por las declaraciones de 'Cuto' Guadalupe.

"Me acabo de enterar. Parece que sabe más que yo", respondió Kanashiro, sin confirmar que existan planes concretos para llegar al altar con el exfutbolista. De esta manera, la artista evitó dar detalles sobre un posible compromiso y dejó sin confirmar las versiones relacionadas con una boda.

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