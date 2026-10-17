Xiomy Kanashiro revela cómo manejaría sus bienes tras su posible boda con Jefferson Farfán: “No quiero problemas”

Xiomy Kanashiro, la actual pareja de Jefferson Farfán, reveló detalles acerca de su posible boda con el exfutbolista de la selección peruana, a pocos meses de cumplir los dos años de relación oficial. La artista fue consultada por 'América Hoy' sobre si optaría por un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, a lo que ella respondió: "Bienes separados, yo no quiero problemas, cada quien sus cosas, yo no quiero problemas, cada quien tiene su manera de pensar".

Asimismo, la artista recibió la advertencia de regularizar todos sus trámites y papeles legales antes de dar el 'sí', evitando así complicaciones judiciales. Por otra parte, Elsie Tejada, la madre de Kanashiro, había mencionado días anteriores su emoción por ser abuela, tras la visita del mismo programa a su domicilio. "Yo quiero ser abuela", expresó Tejada.

¿La 'Foquita' Farfán está próxima a casarse con Xiomy Kanashiro?

Tras las declaraciones de 'Cuto' Guadalupe acerca de una próxima posible boda en el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute' entre su sobrino y la modelo, el programa de América Televisión se acercó a la misma Kanashiro para desmentir o corroborar tal afirmación.

"Me acabo de enterar. Parece que sabe más que yo", respondió la bailarina al exjugador de Universitario de Deportes, sin confirmar que existan planes concretos para llegar al altar con el exdeportista hasta el momento.

Suegra de Jefferson Farfán revela qué opina de él

Elsie Tejada compartió detalles acerca del vínculo que mantiene con el exjugador bicolor. La suegra de la 'Foquita' señaló que su yerno ha ganado un espacio especial en su vida, como también resaltó la vez que este fue a presentarse ante ella para formalizar la relación que tiene con su hija.

"Él vino a hablar conmigo y me gustó la formalidad, que viniera a la casa, que conversáramos", explicó Tejada al recordar aquel encuentro que selló la confianza entre la madre de Kanashiro y el popular '10 de la calle'. Asimismo, la cercanía entre ambos también quedó evidenciada cuando la señora contó que el exdeportista la llama "suegris".