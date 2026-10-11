Luciana Fuster se pronunció ante los cuestionamientos que recibió en redes sociales por, presuntamente, no brindar su apoyo a Zuliet Seminario, representante peruana en el Miss Grand International 2026, quien enfrentó dificultades con la llegada de su equipo y sus vestidos durante el certamen de belleza.

La exintegrante de 'Esto es guerra' también generó reacciones tras mostrar sorpresa cuando se anunció que la arequipeña no había conseguido un lugar entre las 11 finalistas del certamen de belleza. Un video difundido en redes sociales registró el gesto de la influencer durante la gala final, después de que la candidata peruana participara en medio de los problemas logísticos que marcaron su paso por la competencia en Tailandia.

Acusan a Luciana Fuster de no ayudar a peruana Zuliet Seminario en MGI 2026 y ella responde

La participación de Zuliet Seminario en el Miss Grand International 2026 estuvo condicionada por las dificultades para contar a tiempo con su equipo y las prendas que necesitaba para cumplir con las actividades programadas. Ante la falta de vestuario, Luciana Fuster intervino para conseguirle un vestido de gala que le permitiera presentarse en la pasarela preliminar del concurso.

Sin embargo, el apoyo de la modelo peruana no evitó que recibiera críticas en las plataformas digitales. Algunos usuarios le reclamaron que no hiciera más para resolver la situación de su compatriota y cuestionaron las decisiones que tomó para conseguirle una prenda. Los mensajes también incluían preguntas sobre por qué eligió ese vestido, por qué no buscó otra alternativa y qué otras acciones podía realizar para ayudarla.

“No he dejado de recibir mensajes y comentarios de: ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué la estás ayudando? ¿Por qué ese vestido? ¿Por qué no otro vestido? ¿Por qué, por qué no llamaste? ¿Por qué no hiciste?”, expresó al referirse a las críticas que circulaban en redes sociales.

Asimismo, dejó en claro que no integraba el equipo organizador del Miss Grand International 2026 y que, por tanto, no le correspondía resolver todos los problemas de la participante. Su mensaje estuvo dirigido a quienes le exigían asumir acciones adicionales, pese a que su colaboración había sido voluntaria.

“Tampoco me corresponde, no soy parte de la organización. Entonces, por favor, stop”, manifestó Luciana Fuster. También indicó que no ayudaba a otras personas con la intención de recibir reconocimiento público, aunque agradecía las muestras de gratitud cuando estas se producían.

“Es complicado conseguir vestido de la noche a la mañana”: Luciana Fuster aclara a sus críticos

Otro de los puntos que Luciana Fuster abordó fue la dificultad de conseguir un vestido de gala en un plazo reducido. La exreina de belleza explicó que la disponibilidad de los diseñadores se encontraba limitada por la coincidencia de diferentes concursos de belleza durante la misma época del año, una circunstancia que complicaba encontrar prendas adecuadas para Zuliet Seminario.

Según detalló, la cantidad de candidatas que participan en el Miss Grand y la realización simultánea de otros certámenes incrementaban la demanda de vestuario. Por ello, conseguir un diseño de un día para otro no era una tarea sencilla, incluso cuando existía la disposición de ayudar a la representante peruana.

“Los diseñadores acá, justamente en esta época del año, por Miss Grand, por la cantidad de candidatas que hay, por otros certámenes que están a la misma vez, no están disponibles en un cien por ciento y por eso es extremadamente complicado conseguir de la noche a la mañana un vestido”, explicó.