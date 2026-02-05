HOYSuscripcion LR Focus

Claudio Pizarro confía en que Felipe Chávez será pieza clave en Colonia: "Me hubiera gustado jugar delante de él"

El exatacante peruano, quien tuvo un breve paso por el Colonia de Alemania, señaló que las virtudes que tiene Felipe Chávez serán importantes para que se acople rápidamente a su nuevo club.

Claudio Pizarro jugó en Colonia en su etapa en la Bundesliga. Foto: composición LR/X
Claudio Pizarro jugó en Colonia en su etapa en la Bundesliga. Foto: composición LR/X

El exdelantero peruano Claudio Pizarro, ícono del fútbol alemán, expresó su respaldo al reciente fichaje de Felipe Chávez por el FC Colonia. El club de la Bundesliga anunció la incorporación del talentoso mediocampista de 18 años procedente del Bayern Múnich en condición de préstamo hasta el final de la temporada.

En declaraciones recogidas por el medio Express.de, Pizarro resaltó las cualidades del joven volante peruano y señaló que tiene la inteligencia táctica y técnica suficientes para aportar al Colonia. Incluso, se animó a asegurar que puede convertirse en un elemento clave entre las líneas del equipo germano.

Claudio Pizarro elogia la llegada de Felipe Chávez a Colonia

El exgoleador manifestó que le hubiera gustado compartir ataque con Chávez durante su etapa como futbolista activo, lo que subraya el nivel de admiración que siente por el crecimiento del mediocampista.

“A pesar de su edad, ‘Pippo’ ya juega con mucha inteligencia y crea ocasiones de gol con sus pases en el último tercio del campo con regularidad, lo que se refleja en sus 50 puntos en el Bayern Campus y su merecido ascenso al equipo profesional”, declaró.

“Con su fortaleza en la construcción del juego, puede convertirse en la pieza clave entre la defensa y el ataque del FC Köln (…) Me hubiera gustado jugar delante de él en ataque en aquel entonces", complementó.

Felipe Chávez dio sus primeras palabras como jugador de Colonia

Felipe Chávez ofreció sus primeras palabras como jugador del FC Köln y dejó claro que su meta es aportar al equipo para alcanzar las metas trazadas en la temporada.

“Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en el Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y alcanzar el máximo éxito posible”, comentó.

