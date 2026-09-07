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Melanie Martínez deja en shock al revelar que Pamela Franco la bloqueó y retiró su apoyo legal contra Christian Domínguez

Melanie Martínez comparte que Pamela Franco la eliminó de Instagram y perdió su respaldo legal en la disputa con Christian Domínguez.

Melanie Martínez y Pamela Franco
Melanie Martínez y Pamela Franco
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Melanie Martínez ha captado nuevamente la atención al hablar sobre los cambios en su relación con Pamela Franco. La cantante reveló, para sorpresa de muchos, que ya no se comunica con ella y que incluso notó que ha sido bloqueada en Instagram.

Esto fue compartido durante su participación en 'América Hoy', donde Melanie también realizó un baño de florecimiento para alejar energías negativas y dejar atrás momentos difíciles.

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Melanie Martínez habla sobre su distanciamiento de Pamela

En medio del ritual, la artista sugirió que está pasando por una etapa de traiciones y falta de sinceridad a su alrededor.

“Anitta, ya le pedí que me quite la mala vibra de maldiciones y traiciones, porque hay mucha falsedad a mi alrededor”.

Posteriormente, explicó que es fundamental empezar una nueva etapa dejando las malas energías atrás.

“Es necesario mantener siempre el camino limpio para que lleguen cosas positivas”.

En el programa, Melanie fue preguntada si todavía existe comunicación con Pamela Franco. Su respuesta fue clara.

“Ya no, hace mucho que no hay comunicación. Me enteré de que me bloqueó en Instagram, así que así lo entiendo”.

La situación también tuvo repercusiones a nivel legal. Melanie contó que perdió el apoyo legal que recibía en su caso con Christian Domínguez.

“Tenía apoyo, pero de repente desapareció. Recibí una carta del juzgado y una notificación de que se retiraban del caso”.

Debido a esto, tuvo que presentarse sola en una audiencia judicial.

“Asistí a mi audiencia sola porque siempre he avanzado sola. Así que continúo adelante.”

¿Qué ocurrió entre Melanie Martínez y Pamela Franco?

La cantante afirma no saber qué causó el distanciamiento con Pamela Franco y subrayó que nunca habló mal de ella, por lo que todo la tomó por sorpresa.

“Nunca hice comentarios sobre ella. Estoy tan sorprendida como ustedes, aún no entiendo qué ocurrió para que dejara de seguirme”.

Por último, Melanie destacó lo inesperado del alejamiento debido a la cercana relación que mantenían.

“No tiene que ser mi fan, pero había una relación cercana por la canción, así que me sorprende”.

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