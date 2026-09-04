Ex de Yiddá Eslava arremete contra la actriz y le hace fuerte pedido: "Que no haga daño a nadie más"

Ángel Fernández rompió su silencio sobre el final de su relación con Yiddá Eslava. | YouTube | Composición LR

Ángel Fernández rompió su silencio sobre el final de su relación con Yiddá Eslava. | YouTube | Composición LR

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Ángel Fernández, expareja de Yiddá Eslava, decidió romper su silencio varios meses después del término de su relación. El fotógrafo habló luego de que la actriz evitara decir su nombre durante una reciente entrevista en el pódcast 'Sin más que decir' y sorprendió al revelar cómo vivió el final de su romance de dos años.

Ángel Fernández lanza fuerte mensaje tras ruptura con Yiddá Eslava

En declaraciones para 'Magaly TV La Firme', Ángel Fernández se mostró afectado al recordar la separación y lanzó un contundente comentario dirigido a su expareja. Según manifestó, considera que Yiddá Eslava debería permanecer soltera si actualmente se siente bien de esa manera.

“Si ella se siente tan bien estando soltera, que se mantenga soltera y que no haga daño a nadie más pues, ¿no? Que no ilusione a la gente. Por supuesto (me hizo daño). Ilusionar a una persona, de que las cosas van a estar bien, de que las cosas van a mejorar y después, de la nada, te terminan por tonterías o por cosas que tú piensas que se pueden arreglar”, declaró el fotógrafo al programa de Magaly Medina.

Ángel Fernández también descartó que su separación fue por una tercera persona. Sin embargo, reconoció que la manera en que terminó su relación con Yiddá Eslava le dejó un mal sabor, especialmente por el vínculo cercano que habían construido durante el tiempo que estuvieron juntos.

Ángel Fernández dice que Yiddá Eslava lo desilusionó

El fotógrafo contó a 'Magaly TV La Firme' que una de las situaciones que todavía le genera incomodidad es que, tras finalizar su romance, la relación entre ambos haya quedado prácticamente en la nada. Fernández recordó que consideraba a Yiddá Eslava una de sus personas de mayor confianza e incluso intentó conservar una amistad con ella.

“Lo único que hasta ahorita no me cuadra y no me gusta es que bueno, terminas una relación y que quede en la nada ¿no? Era como mi mejor amiga, le confiaba muchas cosas. Hasta yo insistí para que seamos amigos hasta el último, pero no quiso conversar más”, remarcó.

Asimismo, Ángel Fernández aseguró que apostó por completo por su romance con la actriz debido a que antes de iniciar esa relación estuvo tres años soltero y no tenía previsto volver a involucrarse sentimentalmente con alguien, pero finalmente decidió darle una oportunidad al amor.

“Me ilusionó y me desilusionó también. En realidad, yo no pensaba tener una relación después de tres años de estar soltero. Me aventuré en esta relación y duramos dos años, con mucha fe, obviamente fe, amor. Le metí las ganas para que durara”, finalizó el fotógrafo.