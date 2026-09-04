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Rescatan con vida a 2 obreros atrapados en un túnel de Nepal tras el devastador deslave en el Himalaya

El rescate de dos obreros contrasta con la incertidumbre de cientos de familias, ya que al menos 900 trabajadores continúan sin ser localizados en una docena de proyectos energéticos de Nepal.

Sanjay Sah y Kabir Maharjan, los sobrevivientes, fueron trasladados en helicóptero a Katmandú para recibir atención médica tras el exitoso rescate
Sanjay Sah y Kabir Maharjan, los sobrevivientes, fueron trasladados en helicóptero a Katmandú para recibir atención médica tras el exitoso rescate | AFP
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Dos obreros fueron rescatados con vida este viernes de un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, en Nepal nueve días después del deslave en el Himalaya que destruyó valles, pueblos e infraestructura en la zona fronteriza con China. Sanjay Sah, de 30 años, y Kabir Maharjan, de 45, fueron trasladados en helicóptero a Katmandú para recibir atención médica.

El hallazgo ocurrió cuando los equipos de rescate escucharon voces en el interior de la instalación. Los hombres estaban a unos 60 metros de la entrada de un túnel de 200 metros, según explicó el especialista australiano Arnold Dix, quien asesora las labores. El operativo permitió localizar primero un agujero, después una cuerda y finalmente a los dos trabajadores.

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"No se alarmen, los estamos rescatando"

Antes de hallar a los obreros atrapados, los especialistas percibieron una respuesta débil desde el interior. Dix explicó que los supervivientes respondieron "hunchha", una expresión que significa "sí" u "OK". Los rescatistas les contestaron: "No se preocupen, vamos a sacarlos".

Las imágenes difundidas tras la extracción mostraron a Sah con una manta y una máscara de oxígeno, mientras Maharjan salió en una camilla. El primero levantó una mano a modo de saludo y, tras recibir ayuda, preguntó qué día era.

Sah relató después que no pudo abandonar el lugar porque intentó socorrer a otros trabajadores. "Les pedí a todos que escaparan afuera". Al hacerlo, perdió tiempo y no pudo salir. "Quedé atrapado", afirmó. También sostuvo que mantuvo la calma con la recitación de mantras hindúes.

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Autoridades temen por más de 100 atrapados

El rescate en Nepal renovó las esperanzas de las familias, pero las autoridades mantienen la búsqueda de cientos de desaparecidos. En una docena de proyectos energéticos hay al menos 900 trabajadores cuyo paradero se desconoce. Solo en Trishuli 3A se cree que 557 personas permanecen desaparecidas y que 115 podrían estar dentro del túnel principal.

La situación continúa marcada por grandes cantidades de barro, agua y rocas. Los especialistas tuvieron que emplear excavadoras, compresores y martillos hidráulicos con el fin de abrir paso. Cerca de las posibles zonas de supervivencia, suspendieron la maquinaria y retiraron los obstáculos a mano para reducir los riesgos.

Sah expresó dudas sobre el destino de quienes aún permanecen bajo tierra. "No creo que todos hayan podido escapar, el túnel es muy largo", dijo.

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La ONU lanza pedido urgente de ayuda para Nepal

La tragedia en el Himalaya dejó al menos 1.318 muertos, incluidos 1.287 en Nepal y 31 en China, además de más de 5.600 desaparecidos, según los últimos datos oficiales citados en el material.

Las inundaciones en Nepal destruyeron viviendas, puentes, carreteras y represas. En las áreas más aisladas, los suministros dependen de helicópteros, drones o personas que transportan alimentos y equipos.

Ante la magnitud de la emergencia, la ONU lanzó un llamado para recaudar cerca de 50 millones de dólares destinados a más de 84.000 personas afectadas. Mientras tanto, numerosas familias continúan en busca de información sobre sus seres queridos.

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