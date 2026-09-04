Red Bull Batalla Perú 2026/27: jurados, horarios y dónde ver la Final Nacional

Red Bull Batalla Perú 2026/27 se realizará el próximo sábado 12 de setiembre en Paradiso, Chorrillos. | Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull Batalla Perú 2026/27 se realizará el próximo sábado 12 de setiembre en Paradiso, Chorrillos. | Foto: Red Bull Content Pool

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La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 reunirá a los mejores exponentes del freestyle nacional en una sola noche para definir al próximo campeón del país. Esta edición tendrá un valor especial: quien levante el trofeo quedará en carrera para representar al Perú en la Final Internacional, que se realizará en territorio peruano.

A continuación, conoce todos los datos clave del evento: fecha, hora, sede, lista de participantes, precio de entradas, formato, transmisión, jurados, DJ, hosts y casters confirmados.

Datos clave de la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

Hora: 7.00 p. m. de Perú

Lugar: Paradiso Lima, Chorrillos

Formato: eliminación directa desde octavos de final hasta la gran final

Entradas: disponibles en Ticketmaster

Hosts: Mcias y Andy

DJ: DJ Dmandado

Jurados: Hampper, Acertijo y 3 Segundos

Casters: Kiara Villamizar y Humberto Bejarano (HBD)

¿Cuándo y dónde será Red Bull Batalla Perú 2026/27?

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 se realizará el sábado 12 de septiembre de 2026 en Paradiso Lima, ubicado en Chorrillos. El evento comenzará a las 7.00 p. m., hora peruana.

El recinto volverá a ser escenario de una jornada clave para el freestyle nacional. Desde la primera ronda, los MCs buscarán avanzar en una competencia que tendrá un incentivo mayor: el campeón peruano quedará con la posibilidad de representar al país en una Final Internacional que también se disputará en Perú.

Lista de participantes de Red Bull Batalla Perú 2026/27

La Final Nacional contará con una lista de competidores que combina experiencia, nuevas caras y representantes con recorrido en el circuito peruano. Estos son los participantes confirmados:

Icon

JC Snake

Jota Shoy

Katacrist

KG

Letras

Lucio

MSL

Nekroos

NSP

Piero Pistas

Ramset

RGB

Venti

Cafú

Entre los nombres más esperados aparecen Jota Shoy, tricampeón nacional; Katacrist, campeón nacional 2024; Nekroos, uno de los MCs más respetados del circuito; KG, figura de la nueva generación; y Venti, un perfil que destaca por su flow y musicalidad.

Jurados confirmados: Hampper, Acertijo y 3 Segundos

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 tendrá una mesa de jurados con historia, experiencia y mirada internacional. Los encargados de decidir cada cruce serán Hampper, Acertijo y 3 Segundos, tres nombres con recorrido dentro de la cultura de batallas y con criterio para evaluar recursos, respuesta, flow, coherencia, puesta en escena y dominio del momento.

Hampper: forma parte de la primera etapa histórica de Red Bull Batalla Perú. Fue campeón nacional en 2012, año que marcó el regreso competitivo del torneo en el país después del parón de la competencia. Su presencia en la mesa conecta esta edición con una generación que ayudó a sostener y reconstruir el circuito peruano antes de la explosión moderna del freestyle. Acertijo: llega como la cuota internacional del jurado. El freestyler chileno fue campeón nacional de Red Bull Batalla Chile 2020 y es una voz reconocida dentro de una de las escenas más competitivas de Latinoamérica. Su presencia aporta una lectura externa, útil para una Final Nacional donde el campeón peruano tendrá como horizonte una Internacional en casa. Acertijo también puede aportar una mirada menos condicionada por las narrativas locales. 3 Segundos: es otro nombre ligado a la historia inicial de Red Bull Batalla Perú. Campeón nacional en 2008, representa a una generación que compitió cuando el freestyle peruano todavía estaba formando su identidad, su público y su memoria dentro del circuito hispanohablante. Su presencia le da peso histórico al jurado.

Horario de Red Bull Batalla Perú 2026/27 por país

La Final Nacional comenzará a las 7.00 p. m. de Perú. Estos son los horarios de referencia para seguir el evento desde distintos países de Latinoamérica:

6.00 p. m. — México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

7.00 p. m. — Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

8.00 p. m. — Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba.

9.00 p. m. — Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

¿Dónde ver la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú?

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de Red Bull Batalla. La transmisión estará disponible por:

Red Bull TV

YouTube

Facebook

TikTok

Twitch

Se recomienda revisar los canales oficiales de Red Bull Batalla antes del inicio del evento para confirmar el enlace de transmisión, activar recordatorios y seguir toda la previa.

Entradas: precio y dónde comprarlas

Las entradas para la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 están disponibles únicamente a través de Ticketmaster.

La zona habilitada es general y tendrá dos etapas de venta:

S/70 del 24 de julio al 17 de agosto o hasta agotar stock.

S/80 del 18 de agosto al 12 de septiembre o hasta agotar stock.

Debido al interés que genera esta edición, la recomendación es adquirir las entradas con anticipación para asegurar un lugar en Paradiso Lima.

Hosts, DJ y casters de la Final Nacional

La conducción estará a cargo de Mcias y Andy, quienes tendrán la responsabilidad de presentar los cruces, manejar el ritmo de la noche y sostener la conexión con el público durante cada ronda. En los beats estará DJ Dmandado, uno de los nombres habituales del circuito peruano y con experiencia en grandes citas de Red Bull Batalla.

En la transmisión, los casters serán Kiara Villamizar y Humberto Bejarano, HBD, quienes acompañarán la lectura de las batallas para quienes sigan la Final Nacional desde las plataformas digitales.

Participantes que ya fueron campeones nacionales

Entre los clasificados hay dos MCs que ya saben lo que significa levantar el trofeo de Red Bull Batalla Perú:

Jota Shoy: campeón nacional en 2015, 2016 y 2023.

Katacrist: campeón nacional en 2024.

Jota Shoy llega con una narrativa histórica: si gana esta edición, se convertirá en el primer tetracampeón peruano de Red Bull Batalla. Katacrist, por su parte, buscará volver a imponer su nombre en una escena donde ya logró tocar la cima.

¿Por qué esta edición es tan importante?

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 no solo definirá al campeón del país. También abrirá el camino hacia una Final Internacional que se realizará en el Perú, lo que convierte esta edición en una oportunidad especial para todos los participantes.

Ganar esta vez significa algo más que levantar el trofeo nacional. Significa acercarse a la posibilidad de representar al país como local, frente a una comunidad que ha crecido junto al freestyle peruano y que espera una noche cargada de barras, emoción y momentos históricos.

Con participantes de experiencia, nuevas figuras y una sola corona en juego, Red Bull Batalla Perú 2026/27 promete ser una Final Nacional donde cada ronda puede cambiarlo todo.