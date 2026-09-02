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Teletón 2026 busca recaudar más de 9 millones: cuándo inicia y cómo donar para los niños de las clínicas San Juan de Dios

El padre Isidro, gran impulsor de la Teletón, destacó la importancia de la solidaridad de los peruanos para atender a niños con discapacidades, especialmente aquellos con autismo.

La Bolsa de Valores de Lima inauguró el 'Campanazo' de la Teletón 2026, que se llevará a cabo el 11 y 12 de septiembre, buscando recaudar más de S/ 9 millones para tratamientos de niños. Créditos: Melissa Landa / URPI-LR
La Bolsa de Valores de Lima inauguró el 'Campanazo' de la Teletón 2026, que se llevará a cabo el 11 y 12 de septiembre, buscando recaudar más de S/ 9 millones para tratamientos de niños. Créditos: Melissa Landa / URPI-LR
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Este miércoles 2 de septiembre, la Bolsa de Valores de Lima realizó el tradicional ‘Campanazo’, evento que da inicio a la Teletón 2026, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre bajo el lema La hacemos todos. El acto contó con la presencia del padre Isidro y los niños símbolos de la Teletón. También participaron Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros; Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas; Mara Seminario Marón, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La conducción estuvo a cargo de Ismael La Rosa.

"Tenemos una hermosa expectativa. Ojalá podamos pasar esos S/9.000.000. Gracias a eso, muchos niños van a continuar recibiendo su tratamiento y rehabilitación. También queremos atender a muchos niños que están en listas de espera, sobre todo a los niños con autismo, quienes no están recibiendo porque el tratamiento es costoso. Gracias a Dios, se está abriendo un centro en Lima y en Arequipa y con el dinero que podamos recaudar, podremos ayudar a los niños que tanto necesitan", declaró el padre Isidro a La República sobre la Teletón 2026, que se transmitirá a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales.

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Teletón espera superar su nueva meta

Este viernes 11 y sábado 12 de septiembre, el Perú se unirá nuevamente en torno a una iniciativa solidaria que, desde hace más de 40 años, convoca a ciudadanos, empresas, instituciones y voluntarios con un mismo propósito: contribuir a que más niñas, niños y adolescentes con discapacidad física o motora, trastornos del neurodesarrollo o autismo puedan acceder a tratamientos y servicios de rehabilitación.

Con el lema Teletón la hacemos todos, la edición 2026 se ha propuesto recaudar S/9.168.510, cifra que supera por S/1 lo conseguido el año anterior. Más allá del valor simbólico de la meta, lo recaudado permitirá mantener y ampliar la atención especializada en rehabilitación durante los próximos meses.

Se espera superar la meta de la Teletón 2026.

Se espera superar la meta de la Teletón 2026.

"Cada aporte representa una enorme responsabilidad. Queremos que el país conozca el impacto de su solidaridad y tenga la confianza de que los recursos se traducen en rehabilitación y nuevas oportunidades", señaló Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú.

La Teletón 2026 tiene como lema 'La hacemos todos' y busca ampliar la atención especializada en rehabilitación.

La Teletón 2026 tiene como lema 'La hacemos todos' y busca ampliar la atención especializada en rehabilitación. Créditos: Melissa Landa / URPI-LR

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¿Cómo donar para la Teletón 2026?

Las donaciones para la Teletón 2026 pueden realizarse por Yape al 989 361 677 o hacerlo en las cajas de plazaVea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, además de acceder a otros canales de donación disponibles en la página web.

En esta recta final, Fundación Teletón Perú hizo un llamado al empresariado a sumarse y movilizar también a sus colaboradores, clientes y comunidades para lograr que más niñas y niños sigan construyendo un futuro con mayor autonomía y esperanza.

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