HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     
Espectáculos

Pati Lorena expone a Youna en vivo frente a Samahara Lobatón y revela que ya tiene nueva novia: "Está con una cubana"

Youna habría encontrado nuevamente el amor con una joven cubana, según reveló Pati Lorena en una entrevista junto a Samahara Lobatón. La expareja se reencontrará en un reality de convivencia.

Youna y Samahara Lobatón se verán las caras en el reality 'La Prisión de Destino' en Miami.
Youna y Samahara Lobatón se verán las caras en el reality 'La Prisión de Destino' en Miami. | Foto: composición LR/ATV/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Youna habría vuelto a encontrar el amor y, según Pati Lorena, se trataría de una joven cubana. La exproductora de Gisela Valcárcel no dudó en soltar esa información en vivo durante una entrevista junto a Samahara Lobatón en el programa de Magaly Medina, ‘Magaly TV, la firme’.

Al escuchar esa declaración, la hija de Melissa Klug aseguró que Lorena, con quien se hizo cercana a raíz de ‘La Granja VIP Perú’, conocía más acerca de su expareja que ella misma.

PUEDES VER: Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres por agresión: habría ingresado a su casa de manera violenta

lr.pe

Pati Lorena revela ante Samahara Lobatón que Youna tiene una novia cubana

Samahara Lobatón y Pati Lorena se conectaron con Magaly para hablar sobre el ingreso de la influencer al reality ‘La Prisión de Destino’, con sede en Miami. Al inicio, la charla giraba en torno a las expectativas de la joven por permanecer el mes completo en la competencia y llevarse el premio de 100.000 dólares. Sin embargo, el nombre de Youna apareció inevitablemente en la conversación. “Se te va a salir un poco más placentera (la estadía) porque va a ir Youna también”, comentó la ‘Urraca’ con tono sarcástico.

Las palabras fueron recibidas con humor y cierta incomodidad por Lobatón, quien confesó que actualmente mantiene un distanciamiento con el padre de su primogénita. “No estoy tan segura de eso porque no estamos en las mejores condiciones”, reveló.

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela por qué no podrá volver a embarazarse y lanza advertencia a futuro novio: “Me tiene que amar con mis tres hijos”

lr.pe

A pesar de la distancia, Samahara reiteró que conserva un fuerte cariño por Youna y que él es consciente de esos sentimientos. Fue entonces cuando Magaly notó que Pati Lorena movía la cabeza en señal de desaprobación y le pidió explicar su reacción. La exproductora aseguró que la historia entre Lobatón y Youna ya era cosa del pasado, y la ‘Urraca’ recordó los rumores que la vinculaban con Renato Rossini Jr.

En ese contexto, Lorena descartó que su gesto tuviera relación con esas especulaciones y soltó la información que sorprendió a todos. “Tampoco metas candela (Magaly). No es por eso; es porque ya cada uno ha decidido... Youna ya tiene novia. Está con una cubana”, reveló, sin precisar quién era esta joven o si será participante de ‘La Prisión de Destino’.

Ante esa exposición, Samahara optó por no entrar en detalles y eludió el tema, aunque no dejó pasar la oportunidad de señalar con ironía: “Mírala, Pati sabe más que yo”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres por agresión: habría ingresado a su casa de manera violenta

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres por agresión: habría ingresado a su casa de manera violenta

LEER MÁS
Samahara Lobatón revela por qué no podrá volver a embarazarse y lanza advertencia a futuro novio: “Me tiene que amar con mis tres hijos”

Samahara Lobatón revela por qué no podrá volver a embarazarse y lanza advertencia a futuro novio: “Me tiene que amar con mis tres hijos”

LEER MÁS
Samahara Lobatón le responde a Shirley Arica tras ser tildada de “desleal”: “Tiene un carácter complicado”

Samahara Lobatón le responde a Shirley Arica tras ser tildada de “desleal”: “Tiene un carácter complicado”

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Hart reaparece y lanza contundente mensaje en medio de las fuertes confesiones de Korina Rivadeneira sobre su matrimonio

Mario Hart reaparece y lanza contundente mensaje en medio de las fuertes confesiones de Korina Rivadeneira sobre su matrimonio

LEER MÁS
Mario Hart revela el reclamo de su hija tras su separación de Korina Rivadeneira: “Ya no duermes aquí”

Mario Hart revela el reclamo de su hija tras su separación de Korina Rivadeneira: “Ya no duermes aquí”

LEER MÁS
Wedding planner de Curwen confirma que siguen con planes de boda con Carla Campos Salazar pese a ampay: "La relación continúa"

Wedding planner de Curwen confirma que siguen con planes de boda con Carla Campos Salazar pese a ampay: "La relación continúa"

LEER MÁS
Hermano de Paul Flores, 'El Ruso', rompe su silencio y expone por qué acusan de crimen pasional a Carolina Jaramillo

Hermano de Paul Flores, 'El Ruso', rompe su silencio y expone por qué acusan de crimen pasional a Carolina Jaramillo

LEER MÁS
Gabriela Serpa responde a usuarios que le piden llamar a Curwen tras cancelar su boda: "Yo sí soy fiel"

Gabriela Serpa responde a usuarios que le piden llamar a Curwen tras cancelar su boda: "Yo sí soy fiel"

LEER MÁS
Curwen cancela su boda con su novia Carla Campos Salazar tras ampay: "Estoy sumamente afectado"

Curwen cancela su boda con su novia Carla Campos Salazar tras ampay: "Estoy sumamente afectado"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025