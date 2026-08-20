Pati Lorena expone a Youna en vivo frente a Samahara Lobatón y revela que ya tiene nueva novia: "Está con una cubana"
Youna habría encontrado nuevamente el amor con una joven cubana, según reveló Pati Lorena en una entrevista junto a Samahara Lobatón. La expareja se reencontrará en un reality de convivencia.
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Youna habría vuelto a encontrar el amor y, según Pati Lorena, se trataría de una joven cubana. La exproductora de Gisela Valcárcel no dudó en soltar esa información en vivo durante una entrevista junto a Samahara Lobatón en el programa de Magaly Medina, ‘Magaly TV, la firme’.
Al escuchar esa declaración, la hija de Melissa Klug aseguró que Lorena, con quien se hizo cercana a raíz de ‘La Granja VIP Perú’, conocía más acerca de su expareja que ella misma.
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Pati Lorena revela ante Samahara Lobatón que Youna tiene una novia cubana
Samahara Lobatón y Pati Lorena se conectaron con Magaly para hablar sobre el ingreso de la influencer al reality ‘La Prisión de Destino’, con sede en Miami. Al inicio, la charla giraba en torno a las expectativas de la joven por permanecer el mes completo en la competencia y llevarse el premio de 100.000 dólares. Sin embargo, el nombre de Youna apareció inevitablemente en la conversación. “Se te va a salir un poco más placentera (la estadía) porque va a ir Youna también”, comentó la ‘Urraca’ con tono sarcástico.
Las palabras fueron recibidas con humor y cierta incomodidad por Lobatón, quien confesó que actualmente mantiene un distanciamiento con el padre de su primogénita. “No estoy tan segura de eso porque no estamos en las mejores condiciones”, reveló.
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A pesar de la distancia, Samahara reiteró que conserva un fuerte cariño por Youna y que él es consciente de esos sentimientos. Fue entonces cuando Magaly notó que Pati Lorena movía la cabeza en señal de desaprobación y le pidió explicar su reacción. La exproductora aseguró que la historia entre Lobatón y Youna ya era cosa del pasado, y la ‘Urraca’ recordó los rumores que la vinculaban con Renato Rossini Jr.
En ese contexto, Lorena descartó que su gesto tuviera relación con esas especulaciones y soltó la información que sorprendió a todos. “Tampoco metas candela (Magaly). No es por eso; es porque ya cada uno ha decidido... Youna ya tiene novia. Está con una cubana”, reveló, sin precisar quién era esta joven o si será participante de ‘La Prisión de Destino’.
Ante esa exposición, Samahara optó por no entrar en detalles y eludió el tema, aunque no dejó pasar la oportunidad de señalar con ironía: “Mírala, Pati sabe más que yo”.