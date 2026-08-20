Influencer Zagaladas expone cómo vivió junto a su madre el sismo con epicentro en Ayacucho y ella espera lo peor

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El terremoto que sacudió Ayacucho el 20 de agosto también se sintió con intensidad en Lima. Entre quienes registraron el momento en la capital peruana estuvo el influencer Álvaro Zagal Medina, más conocido como Zagaladas, quien compartió en redes sociales la reacción de su madre, Patricia Medina Fuchs, durante el movimiento telúrico.

La escena, marcada por la tensión, generó comentarios inmediatos entre los usuarios, especialmente por las palabras de Medina, que llegó a temer lo peor, y por la calma con la que el creador de contenido enfrentó la situación.

Zagaladas capta reacción de su madre en Lima tras terremoto ocurrido en Ayacucho

Zagaladas se encontraba grabando un sketch cuando el sismo sorprendió a su familia y equipo. En medio de la angustia, su madre expresó preocupación por su primogénita, lo que llevó al influencer a recordarle que tenía otros tres hijos. Fue entonces cuando Patricia Medina pronunció una frase que reflejó el miedo que atravesaba: “Al menos moriré con uno de mis hijos”. El comentario evidenció su temor ante la posibilidad de que el terremoto tuviera consecuencias fatales, tal como ha ocurrido en las últimas semanas en países como Venezuela y Colombia.

El tiktoker, en contraste, mostró serenidad mientras los objetos se movían a su alrededor. Una vez que el sismo cesó, pidió retomar las grabaciones del proyecto, que se realizaban en un piso elevado de un inmueble.

La reacción fue compartida en un video acompañado de la descripción: “Las placas se pasaron. ¿Dónde estabas tú?”. Su publicación generó cientos de comentarios de seguidores, muchos de los cuales se identificaron con el temor vivido durante el movimiento telúrico.

El Instituto Geofísico del Perú confirmó que el epicentro se ubicó en Parinacochas, Ayacucho, con una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros. Aunque no se reportaron víctimas mortales ni heridos, sí se registraron rajaduras en viviendas y desprendimientos de rocas en distintas zonas.