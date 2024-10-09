Si tengo S/ 100, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

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Desde planear esas vacaciones de tus sueños hasta estar preparado para lo inesperado, invertir, aunque sea en pequeñas cantidades, puede tener un impacto significativo en tu vida diaria. ¿Te gustaría asegurar una educación universitaria libre de deudas para tus hijos? ¿O quizás estás pensando en iniciar tu propio negocio? Invertir es el primer paso hacia la realización de esos sueños.

Lo mejor de todo es que el factoring se presenta como una excelente opción para comenzar. Al adquirir facturas pendientes de empresas, puedes generar ingresos pasivos mientras ayudas al crecimiento de negocios más pequeños. Además, es una manera inteligente de diversificar tu portafolio y dar un impulso a tus objetivos financieros con una inversión inicial relativamente baja.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo de financiamiento mediante el cual las empresas que venden a crédito pueden obtener un adelanto del valor de sus facturas. En lugar de esperar los plazos habituales de 30, 60 o 90 días para recibir el pago de sus clientes, pueden acceder al dinero de forma inmediata.

Este adelanto proviene de inversionistas que buscan hacer crecer su capital, adquiriendo parcial o totalmente las facturas pendientes a cambio de un retorno sobre su inversión.

Cabe destacar que son los clientes de la empresa que utiliza el factoring quienes se encargan de pagar la factura, incluyendo los intereses que benefician a los inversionistas. Estos clientes suelen ser medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring de Prestamype

Si estás considerando invertir en factoring, Prestamype es la Fintech peruana que te ofrece seguridad y rentabilidad. Con una variedad de opciones de inversión atractivas, como el factoring y los préstamos con garantía hipotecaria, Prestamype se destaca en el mercado.

Con más de 8000 inversionistas activos que han invertido más de S/ 1200 millones y han obtenido ganancias superiores a S/ 210 millones, Prestamype se posiciona como una opción confiable para hacer crecer tu dinero. Entre los beneficios de invertir en factoring con Prestamype se encuentran:

Poco capital de inversión : se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

: se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva : invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 18 % anual.

: invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 18 % anual. Plazos de pago : los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días.

: los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días. Diversificación : al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo: este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Adicionalmente, Prestamype realiza una evaluación de los estados financieros de las empresas pagadoras.

¿Estás listo para hacer crecer tu dinero y alcanzar tus metas? Simula tu adelanto de facturas en solo unos minutos en la web de Prestamype, AQUÍ.