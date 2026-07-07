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'The Greatest': la serie sobre Muhammad ALi

Prime Video anunció el estreno de una serie que tiene como productora ejecutiva a la viuda del boxeador y activista Lonnie Ali.

Lonnie Ali y el actor Jaalen Best. Es la primera serie sobre Ali con guion autorizado.
Lonnie Ali y el actor Jaalen Best. Es la primera serie sobre Ali con guion autorizado. | Difusión.
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La producción de The Greatest anuncia que mostrará más de lo que se mostró en los documentales sobre la vida de Muhammad Ali. Prime Video presentó ayer el tráiler de la serie y confirmó la fecha de estreno para el miércoles 4 de noviembre.

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La productora a cargo es Outlier Society, propiedad del actor ganador del Óscar, Michael B. Jordan. El productor ejecutivo y showrunner es Ben Watkins. Según adelantaron, los primeros capítulos abarcarán el inicio de la carrera de Ali. “Filmamos la primera temporada, que comienza en 1960, cuando gana la medalla de oro, y termina en 1964, cuando conquista el título de peso pesado por primera vez. Entre medias, se narra su paso a la adultez, una historia muy íntima que muestra una faceta diferente de Ali, quien entonces era Cassius Clay”, declaró Watkins.

La viuda de Ali, Lonnie Ali, es también una de las productoras ejecutivas de la historia protagonizada por Jaalen Best. Por ello, 'The Greatest' se convierte en la primera serie con guion autorizada sobre la vida de Ali.

La producción narrará la trayectoria de Cassius Clay/Ali (Jaalen Best), desde sus inicios hasta convertirse en campeón de boxeo, pero también sus luchas como activista. “Es un programa diseñado para mostrar todo aquello que no apareció en los documentales y que no está disponible en cuanto a ver viejas peleas y entrevistas antiguas”, comentó Ben Watkins.

El proyecto empezó en 2024 y se filmó a inicios de este año en Toronto. Al parecer, representa una apuesta de largo aliento de Outlier Society con Amazon MGM Studios. Aunque, tal como precisa Deadline, por el momento es una serie de ocho episodios que mostrará momentos clave de la vida y la carrera de Ali, tanto dentro como fuera del ring. “Ya tenemos la primera temporada terminada y su lanzamiento en Prime Video está previsto para el último trimestre”, había adelantado el productor.

Jaalen Best es un actor en ascenso después de aparecer en American Horror Stories. Según la prensa estadounidense, en el elenco están Omari Hardwick y Dana Gourrier, quienes dan vida a Cassius ‘Cash’ Clay Sr. y a Odessa ‘Bird’ Clay, respectivamente, padres de Muhammad Ali y Rudy Clay. Kai Parham interpreta a Rudy, hermano de Ali y también boxeador; Amin Joseph encarna a Sonny Liston, rival de Ali y campeón de peso pesado, mientras que Michael Ealy interpretará a Malcolm X en un personaje recurrente de la serie.❖

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