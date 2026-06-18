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Querida cantante lo deja todo en Perú y revela a qué se dedica ahora en los Estados Unidos: “Tengo 4 años viviendo en Florida”

La artista peruana, de 39 años, decidió radicar en EE. UU. junto a su esposo, con quien lleva 12 años de matrimonio, para iniciar una nueva vida.

La cantante peruana tiene actualmente 39 años. Foto: Gemini.
La cantante peruana tiene actualmente 39 años. Foto: Gemini.
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Luego de ganar reconocimiento en Perú gracias a su destacada participación en el Festival Internacional de Viña del Mar en 2019 y de alcanzar las semifinales del famoso reality Latin American Idol en 2008, Nicole Pillman se convirtió en una de las cantautoras más queridas de la escena nacional.

Ahora, a sus 39 años, la artista reapareció en redes sociales para revelar que reside en Estados Unidos. Según explicó, decidió grabar un video para aclarar su situación, ya que muchas personas en Perú aún la contactan para contratarla en presentaciones o clases de canto. “Tengo 4 años viviendo en Florida”, señaló la peruana.

PUEDES VER: Nicole Pillman revela su duro comienzo en Estados Unidos tras abandonar el Perú: "No saben quién soy, no me conocen"

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¿A qué se dedica Nicole Pillman en Estados Unidos?

Nicole Pillman también aprovechó para contarles a los cibernautas sobre su nueva faceta en Estados Unidos, país donde reside junto a su esposo, con quien lleva 12 años de matrimonio. La cantante sorprendió al revelar que actualmente orienta a personas interesadas en ingresar legalmente al país norteamericano mediante la visa ‘O1 B para Habilidades Extraordinarias’, y explicó en qué consiste.

 “(Mi esposo y yo) llegamos a este país con la visa ‘O1 B para Habilidades Extraordinarias’, a la que artistas o profesionales destacados pueden aplicar. ¿Qué nunca has escuchado sobre esta visa? Pues te invito a leer mi ebook ‘Mi camino a la visa O1B’. Y si tienes más preguntas sobre esta visa, envíame un DM a mi cuenta TuVisaconNicoll”, expresó la intérprete de ‘A pesar de tu amor’.

PUEDES VER: ¿A qué se dedica Nicole Pillman tras dejar Perú y mudarse a EE. UU. junto a su familia?

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Nicole Pillman revela que ahora lidera su propio grupo musical

Nicole Pillman compagina su labor como orientadora sobre la visa ‘O1 B para Habilidades Extraordinarias’ con su carrera artística. Según contó, actualmente lidera su propia agrupación musical, llamada Velvet Stone, con la que interpreta éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90 para la comunidad peruana residente en Florida.

“Por supuesto que sigo cantando. Hago shows para mi querida comunidad peruana en los Estados Unidos. Viajo a Lima para shows, siempre coordinando con anticipación. Y mi proyecto más importante en este momento es ‘Velvet Stone’, mi banda de hits de los 70 a los 90 en inglés con la que venimos teniendo presentaciones en diversas partes de Florida Central”, finalizó la cantante.

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