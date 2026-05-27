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Corte Superior de Justicia de Piura logra importante decisión en beneficio del Módulo de Familia

En el terreno funcionarán los Juzgados Especializados en Familia y los Juzgados de Paz Letrado con subespecialidad de Familia.

Se otorgaron dos años más al Poder Judicial para presentar el expediente técnico del proyecto. Fuente: facebook.
Se otorgaron dos años más al Poder Judicial para presentar el expediente técnico del proyecto. Fuente: facebook.
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Hoy en la Sesión de Concejo ordinaria N°09-2026 se aprobó la afectación en uso del terreno otorgado a favor de la Corte Superior de Justicia de Piura donde se construirá la futura sede del Módulo Corporativo de Familia.

Los regidores aprobaron por unanimidad dicha ampliación que concede dos años más para que el Poder Judicial- Corte Superior de Justicia de Piura cumpla con la presentación del expediente técnico del cordón del proyecto, el mismo que viene siendo elaborado por el Gobierno Regional de Piura mediante un convenio de cooperación, entidad que además de acuerdo al convenio suscrito asumirá la ejecución física de la obra con un monto aproximado de 19 millones de soles.

Cabe señalar que la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas, hizo uso de la palabra durante la sesión en representación de la Corte de Piura, para exponer el sustento técnico y legal para la ampliación del plazo ante el alcalde y regidores; resaltando además la importancia del proyecto y su impacto en los integrales del grupo familiar de Piura.

En la reunión también participaron el jefe de Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Juny Castillo Alvarado; la coordinadora de Estudios y Proyectos, Carmen Labán Gonzales y el coordinador de Asesoría Legal, César Montero Sarango.

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