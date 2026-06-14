Ariana Grande contra el gobierno de Trump: "No utilicen mi música con ese sinsentido abominable y cruel"

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No es la primera vez que una estrella de la música pop cuestiona al gobierno de Donald Trump, pero en esta ocasión, Ariana Grande vuelve a enfrentarse a la administración del republicano por utilizar su música en las redes sociales para retratar los arrestos de ICE. La Casa Blanca tuvo que retirar la publicación.

“Por favor, nunca utilicen mi música en relación con este sinsentido abominable, cruel y bárbaro”, escribió la nominada al Óscar. En el video, musicalizado con la canción Bye, lanzada en 2024 por la ganadora del Grammy, se veían a los agentes federales arrestando a los inmigrantes.

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La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió a la cantante citando otro de sus éxitos One Last Time. “Lo diremos por última vez: lo que es verdaderamente bárbaro, inhumano y atroz son los inmigrantes ilegales criminales que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes”.

La cantante estadounidense, con raíces italianas, es reconocida también por su apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Además de la música, ha destacado en el cine con Wicked, una película musical con un trasfondo político importante y con la cual se plantean temas como la discriminación. Tras el éxito de este filme, la secuela se estrenó en 2025 y ese mismo año, en septiembre, la cantante se dirigió a los votantes de Trump.

“Ahora que los inmigrantes han sido arrancados violentamente de sus familias y sus comunidades han sido destruidas, ahora que las personas trans han sido culpadas de prácticamente todo y viven con miedo, ahora que la libertad de expresión está al borde del colapso para todos nosotros, ¿ha mejorado tu vida? ¿Te ha beneficiado el sufrimiento generalizado de otros como él prometió, o sigues esperando?”.

En ese momento, en un comunicado enviado a Entertainment Weekly, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo: “Guarda tus lágrimas, Ariana. Porque las acciones del presidente Trump acabaron con la crisis inflacionaria de Joe Biden y están atrayendo billones en nuevas inversiones”.

Lanza una fundación

Tras el reclamo a la administración de Trump, la cantante anunció la creación de Brighter Days Ahead, una fundación centrada en los jóvenes. “Nuestra misión es apoyar, proteger y brindar recursos a nuestros amigos más vulnerables que lo necesitan. A través de cuatro fondos diferentes, apoyaremos a varias organizaciones increíbles que proporcionan el espacio seguro y la atención que tantas personas necesitan con urgencia en este momento”, escribió en sus redes sociales.

Con este proyecto, Ariana Grande apoyará a organizaciones como Lambda Legal, Trans Lifeline y Humanity Crew, además del Fondo Protect & Defend, que aboga por los derechos LGBTQ+, los derechos civiles y la justicia reproductiva. “Ha sido un privilegio para mí poder apoyar estas causas personalmente a lo largo de los años, y me siento agradecida de poder ahora ampliar ese alcance y dar mayor visibilidad a la labor vital que realizan estas organizaciones a través de la Fundación Brighter Days Ahead”.