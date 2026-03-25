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Esposa de Eduardo Rabanal lo denunció por agresión física y psicológica tras seis meses de matrimonio: "Me casé con un narcisista"

El futbolista fue detenido tras una denuncia formal por agresión. Yahaira Rosales reveló haber sufrido daños físicos en su hogar, lo que la motivó a poner fin a su matrimonio.

La pareja contrajo matrimonio hace seis meses en una ceremonia privada Foto: Composición LR
La pareja contrajo matrimonio hace seis meses en una ceremonia privada Foto: Composición LR | Redes sociales

La esposa de Eduardo Rabanal denunció al futbolista por presunta agresión física y psicológica, a solo seis meses de haber contraído matrimonio. Yahaira Rosales brindó declaraciones al programa 'Magaly TV, la firme', donde calificó la convivencia con el jugador del ADA Jaén como "un calvario". 

El deportista, conocido por haber sido la pareja de Paula Arias, fue acusado por Rosales, quien afirmó haber descubierto de la peor manera la personalidad de su cónyuge. "Abrí los ojos de una manera tan mala", expresó, al señalar que la agresión la llevó a concluir que se casó con una persona narcisista e infiel. 

PUEDES VER: Esposa de futbolista Eduardo Rabanal anuncia su ruptura tras seis meses de matrimonio por presunta agresión física

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¿Qué dijo la esposa de Eduardo Rabanal?

Durante la reciente edición del programa de Magaly Medina, Rosales afirmó sentirse decepcionada tras haber contraído matrimonio con una persona sin escrúpulos ni moral. "Es una persona sucia, enferma, cochina, que tiene videos con todas sus ex parejas (…) Es una persona muy enferma. De verdad, no sé con quién me he casado". Asimismo, denunció que el deportista compartiría material privado con terceros. 

En esa línea, la joven sostuvo que sus expectativas de formar un matrimonio estable no se cumplieron y que, con el pasar de los meses, comprendió la situación de la que era víctima. "Con el tiempo, y a golpes, tuve que entender que me casé con una persona narcisista, con un infiel, con un mentiroso. Tuve que abrir los ojos de una manera tan mala", lamentó.

PUEDES VER: Eduardo Rabanal anuncia el fin de su relación con Paula Arias: “Las mentiras tienen patas cortas”

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Esposa de futbolista Eduardo Rabanal anuncia ruptura tras seis meses de matrimonio

Eduardo Rabanal fue denunciado por su esposa, Yahaira Rosales Pérez, por presunta agresión física. Según un informe de 'América hoy' la joven se acercó a la comisaría de Jaén el miércoles 18 de marzo para denunciar al deportista por el presunto delito de violencia contra la mujer. Según el parte policial, el futbolista de 29 años fue detenido por 24 horas por las autoridades.

Según el documento, alrededor de las 5.30 p. m., Eduardo Rabanal agredió a su esposa en el interior de la vivienda familiar. "Comenzando a agredir de manera física, procediendo a golpearla con el puño en diferentes partes del rostro, además de empujarla contra la pared", se lee. Lamentablemente, esta no sería la primera vez que la fémina es víctima de agresión. Tras lo expuesto, Rosales decidió dar por terminada su relación. 

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