Eduardo Rabanal fue denunciado por su esposa, Yahaira Rosales Pérez, por presunta agresión física. Por este motivo, la joven anunció el fin de su relación con el futbolista del ADA Jaén, a solo seis meses de haber contraído matrimonio. El deportista es conocido por haber sido la expareja de la salsera Paula Arias, vocalista de Son Tentación.

El programa ‘América hoy’ informó que Rosales Pérez se acercó a la comisaría de Jaén la noche del miércoles 18 de marzo para denunciar a Rabanal por el presunto delito de violencia contra la mujer. Según el parte policial, el futbolista de 29 años fue detenido por 24 horas por las autoridades.

Denuncia señala que Eduardo Rabanal golpeó a Yahaira Rosales en el rostro

‘América hoy’ también tuvo acceso al parte que detalla los hechos ocurridos el pasado miércoles 18. Según el documento, a las 5.30 de la tarde, en el domicilio que compartían los esposos, Eduardo Rabanal habría “comenzado a agredirla de manera física, procediendo a golpearla con el puño en diferentes partes del rostro, además de empujarla contra la pared”, se lee.

El mismo oficio también precisa un episodio anterior de violencia, ocurrido el 16 de marzo, en el que el deportista presuntamente agredió nuevamente a su esposa. “La agredió de manera física forcejeando, derribándola sobre la cama, ahorcándola, dejándola sin aire unos segundos y jaloneándole del cabello, torciéndole los brazos y tumbándola al piso y nuevamente procedió a ahorcarla”, dice el parte.

Yahaira Rosales confirmó el fin definitivo de su matrimonio

Yahaira Rosales anunció el fin de su matrimonio a través de sus redes sociales. “He tomado la decisión de terminar mi relación de manera definitiva con el señor Eduardo Valentín Rabanal. De ahora en adelante, todo lo relacionado con él deja de ser un tema que me corresponda”, compartió en Instagram.

La joven dio unas breves declaraciones a ‘América hoy’ en las que afirmó que no hablará más del tema con Eduardo Rabanal. Este último, hasta el momento, todavía no se ha pronunciado sobre el fin de su matrimonio y la denuncia.