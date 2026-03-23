El CEO de Todo Good nos contó ha sido remar hasta llegar al éxito con su canal de streaming. | Carlos Contreras / LR.

El CEO de Todo Good nos contó ha sido remar hasta llegar al éxito con su canal de streaming. | Carlos Contreras / LR.

José Rodríguez es uno de los pioneros del streaming en el Perú. CEO y fundador de Todo Good, canal de Youtube con más de medio millón de seguidores y picos de 10 mil personas en vivo por programa, ha construido durante más de una década una comunidad digital que hoy sigue a diario los distintos formatos del canal. Lo que empezó como un proyecto entre amigos y podcasts grabados por hobby terminó convirtiéndose en una empresa de contenido con miles de seguidores, eventos en vivo y una programación que mezcla humor, conversación y reflexión. En esta entrevista, Rodríguez repasa los orígenes del proyecto, el valor de construir comunidad en internet y los momentos más difíciles de su carrera como creador de contenido.

Muchos se engancharon con Todo Good por su formato de entrevistas, fue una pena que lo dejaran ir.

A nosotros también nos dio pena. Hacer entrevistas era algo que disfrutábamos bastante. Dentro del contenido que hay en internet, muchas entrevistas se basan en el morbo o en buscar el titular polémico. Cuando nosotros invitábamos a alguien, lo que queríamos era conocer su historia, hablar de su carrera, entender quién era esa persona. Era una conversación más tranquila, más honesta. Y sí, la extraño porque para mí era un espacio donde podíamos hacer contenido sin necesidad de irnos por el lado “sucio”, por decirlo de alguna manera.

La gente conoció el canal gracias a esos espacios. ¿Crees que esa fue una de las claves del crecimiento de Todo Good?

La clave, para mí, es la comunidad. Pero esa comunidad no empezó en 2020 cuando nació Todo Good. Empezó en 2011, cuando yo hice mi primer contenido en internet. En ese momento grababa podcasts de videojuegos con mi hermano. Era un hobby total. Sin embargo, desde ahí empezamos a formar una pequeña comunidad. Y lo curioso es que muchas de esas personas siguen hasta hoy. A veces recibo mensajes de gente que me dice: “Pelado, te escucho desde Wilson Podcast”. Y yo me quedo sorprendido porque fue uno de los primeros podcasts que hicimos. Lo que aprendí en todos estos años es que no solo importa el contenido que haces, sino cómo conectas con la gente que te escucha. Muchas veces no sabes quién está del otro lado. Hay gente que te ve todos los días y nunca comenta. De hecho, estadísticamente solo un pequeño porcentaje deja comentarios. Pero igual están ahí y se sienten parte de lo que haces.

José Rodriguez CEO de Todo Good

¿Crees que esa conexión es lo que diferencia a Todo Good de otros canales?

Puede ser. Nosotros no solo hacemos contenido, también generamos espacios para la comunidad. Organizamos eventos, actividades para miembros, shows en vivo. Hemos llenado locales varias veces y seguimos haciéndolo. Mientras la gente nos apoye, nosotros vamos a seguir creando cosas para ellos. Esa interacción es fundamental.

El fenómeno del streaming está creciendo mucho en Perú. ¿Cómo lo ves en comparación con otros países?

Es distinto en cada país. Argentina fue pionera en el streaming en Latinoamérica y allá los canales ya funcionan casi como canales de televisión. Tienen cientos de empleados y estructuras enormes. En Perú todavía estamos creciendo. Creo que el streaming acá se ha vuelto popular porque la gente está cansada de la televisión tradicional y busca algo diferente. Por ejemplo, en el caso del contenido deportivo en internet, hay una libertad que la televisión nunca tuvo. Los creadores pueden ser más directos, más coloquiales, más cercanos. Eso conecta mucho con la audiencia.

Algunos dicen que el streaming está empezando a parecerse a la televisión. ¿Estás de acuerdo?

En parte lo que dijo Magaly es cierto. No es algo nuevo, viene pasando desde hace un tiempo. En internet hay diferentes estrategias para crecer: colaboraciones, reacciones, debates, incluso peleas públicas. Es una manera de atraer audiencia. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer entrevistas había una estrategia detrás: invitar a gente más grande que nosotros para que parte de su audiencia nos descubra. Son tácticas que existen en todos los medios.

Algo que sí se parece bastante a la televisión son los programas deportivos.

Sí, pero en internet tienen algo distinto. En los espacios de fútbol pueden ser mucho más picantes, más coloquiales, más cercanos. Y eso le encanta al público. Mira el caso de Jefferson Farfán, por ejemplo. Su programa no ganó por ser informativo, ganó porque la gente quería conocer al personaje detrás del futbolista. Además, en internet pasan cosas que no pasarían en televisión. Por ejemplo, Farfán entrevistando a Arturo Vidal.

José Rodríguez habló con La República sobre el éxito de su canal Todo Good.

¿Crees que el público peruano ya migró masivamente al streaming?

No. Hay un porcentaje, pero sigue siendo pequeño. El streaming en Perú está en pañales. Y tiene que ver también con algo muy simple: el acceso a internet. Hace unos años leí un estudio que decía, por ejemplo, que en Chile 9 de cada 10 personas tenían internet, mientras que en Perú eran 4 de cada 10. Eso limita mucho el crecimiento.

Algunos formatos del canal han sido criticados por el tipo de humor o el doble sentido. ¿Cómo manejan esas críticas?

Al inicio nos afectaba, sobre todo por el tema de los sponsors. Pero con el tiempo hemos aprendido a encontrar un equilibrio. Si hoy te parece que somos picantes, en realidad antes éramos peor (ríe). En un momento tuvimos que bajar un poco la intensidad porque también queríamos que las marcas confíen en nosotros. Igual seguimos siendo nosotros mismos, solo que aprendimos a movernos un poco más en el “gris”.

El canal tiene un equipo bastante grande. ¿Qué tan importante es ese grupo humano para el proyecto?

Es lo más importante. Siempre lo digo: antes que el canal, está la gente que trabaja aquí. He tomado decisiones que económicamente no eran las mejores, pero que beneficiaban al equipo. Porque sin ellos nada de esto existiría. Todo Good es el resultado del trabajo de muchas personas, no solo mío.

Has mencionado varias veces la comunidad. ¿Cómo logras mantener esa fidelidad después de tantos años?

Escuchando a la gente. Por ejemplo, tengo una política personal: cada vez que alguien me escribe por Instagram, trato de responder. Cuando ocurrió la salida de Curwen, recibí más de 3500 mensajes y me tomó tres días responderlos, pero lo hice. Para mí es importante que la gente sienta que su voz importa. También leemos los comentarios y muchas decisiones salen de ahí. Por ejemplo, algunos integrantes del programa han ganado más presencia porque la comunidad lo pedía. Si ves que alguien genera reacción en la audiencia, lo escuchas.

Antes del éxito de Todo Good, ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida profesional?

He tenido dos momentos muy duros. El primero fue cuando renuncié a un trabajo donde ya estaba encaminado a ser gerente. Tenía un buen sueldo y una carrera segura, pero decidí dejarlo porque quería intentar algo que realmente me gustara. Ese mismo día me rapé la cabeza y publiqué un post en Facebook explicando que iba a apostar por mi sueño. El segundo momento fue años después, cuando dejé otro trabajo para abrir mi propia empresa. En ese momento ya tenía una hija y una familia que mantener. El riesgo era mucho mayor. Pero una persona me dijo algo que me cambió la vida: “Deberías abrir tu agencia, sabes más que mucha gente que ya trabaja en eso”. Ese comentario me dio el empujón que necesitaba.

¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás frente a las cámaras?

Lo que más disfruto es hacer el programa. La parte menos divertida es la gestión: manejar la empresa, los problemas técnicos, los sponsors, el equipo. A veces llego al estudio cansado o preocupado. Pero cuando empiezo a escuchar a los chicos conversando, me revitalizo. Es como volver a ser el mismo que en 2011 se sentaba con su hermano a grabar cosas por diversión.

¿Cuál es el reto más grande que has tenido que enfrentar contigo mismo?

Seguir adelante pase lo que pase. En este mundo nunca sabes qué va a pasar mañana. Hoy puede irte bien y mañana no. Yo incluso he hipotecado mi vida para construir el nuevo estudio y seguir apostando por el proyecto. Todo lo que hago está dedicado a que el canal siga existiendo. Para mí, Todo Good es como nuestra casa. Y todos los que trabajamos aquí la cuidamos para que siga creciendo.

Finalmente, ¿cómo imaginas el futuro del streaming en el Perú?

Estamos recién empezando. Mucha gente cree que ya hay demasiada competencia, pero en realidad todavía estamos en pañales. El mercado va a seguir creciendo en los próximos años. Cada vez más personas van a entrar al streaming y eso es bueno para todos. Mientras más crezca el ecosistema, más oportunidades habrá para los creadores. Y lo mejor del internet es eso: cualquiera puede empezar. No importa si tienes millones de seguidores o si estás empezando desde cero. Todos tienen la posibilidad de crear algo y encontrar su propia comunidad.