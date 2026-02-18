HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Fallece Leo Rosas, cantante boliviano que triunfó en 'La Voz México'

Yahir, el mentor de Leo en el reality de canto, y compartió un mensaje lleno de afecto y dolor al enterarse de la trágica noticia sobre el cantante bolivianos, quien solo tenía 27 años.

La madre del cantante fue informada del hallazgo de su cuerpo Foto: Composición LR
El cantante boliviano Leo Rosas fue hallado sin vida en el interior de su vivienda en Santa Cruz de la Sierra, la madrugada del 15 de febrero. El artista, de 27 años, era conocido por haber participado en 'La Voz México' en 2019, reality de canto donde se ganó al público y el respeto de jueces como Belinda, Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y, especialmente, Yahir, quien fue su coach.

Según detallaron sus allegados, el joven cantante había mostrado señales de depresión. Unas 18 horas antes de informarse su fallecimiento, publicó en sus redes sociales imágenes de una cena decorada con pétalos de rosas y velas en forma de corazón, acompañadas de una canción melancólica.

PUEDES VER: Fallece Saúl Cornejo, pionero del rock peruano y líder de Laghonia y We All Together

lr.pe

Madre de Leo Rosas fue informada sobre el fallecimiento del cantante

Cerca de las 5:15 de la mañana del domingo 15 de febrero, la madre de Leo Rosas fue informada sobre el hallazgo del cuerpo del cantante, según informó su tío abuelo Alfredo Mendoza a Noticias Bolivisión. Además, se informó que el cantante se encontraba en tratamiento y continuaba trabajando arduamente en impulsar su carrera artística y lanzar nueva música.

"Todos nos quedamos sorprendidos, era una gran artista, pero tenía un problema, sufría de depresión y eso fue lo que sucedió, parece que ya no pudo y tuvo este desenlace. Estaba en tratamiento, estábamos al pendiente de él, su madre y su padre lo acompañaban. La depresión es una enfermedad de la que no se sabe cuál será el final", indicó Mendoza.

PUEDES VER: Fallece Gloria Rocha, la histórica 'Madrina' de Dragon Ball, Sailor Moon y Miss Piggy

lr.pe

Yahir se despide de Leo Rosas

A través de su cuenta de Instagram, Yahir, quien fue su coach en 'La Voz México', se despidió del cantante boliviano con un corto mensaje: "No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia. Qué triste noticia, talentoso y tremenda persona, mi Leo. Descansa en paz".

También se pronunciaron la cantante Guisela Santa Cruz y el productor musical Vladimir Suárez; ambos coincidieron en que se reencontrarían con Leo "al final del arcoíris" para seguir haciendo música.

