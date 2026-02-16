HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Espectáculos

Nicole Akari acusa a Lucianeka de dejar plantado a su equipo tras elaborar vestuario que iba a usar para telonear a Doja Cat: "Ha nacido una nueva diva"

Según la modista y estilista, Lucianeka cambió de decisión a pocas horas del espectáculo, pese a que su equipo trabajó toda la madrugada para entregar a tiempo el vestuario y sin recibir dinero a cambio. 

La reconocida estilista acusó a la influencer de hacer trabajar a su equipo toda la madrugada y cancelar a último momento Foto: Composición LR
La reconocida modista y estilista Nicole Akari acusó públicamente a la influencer Lucianeka de dejar plantado a su equipo de trabajo luego de haber confeccionado el vestuario que tenía planeado lucir para telonear a la cantante estadounidense Doja Cat en el Arena 21, en San Miguel. Según la diseñadora, la también cantante cambió de decisión a última hora, pese a que todo su equipo trabajó toda la madrugada para tener listo el traje.

De acuerdo con el creador de contenido Ric La Torre, la joven de 20 años, se habría inspirado en la estética de los años 80 para abrir el concierto de la intérprete de 'Paint the town red'. Sin embargo, Nicole Akari le recomendó que, en lugar de imitar el estilo de la rapera, apostara por una estética propia.

PUEDES VER: Lucianeka abre su corazón antes de cantar en concierto de Doja Cat: 'Es una oportunidad muy grande de poder exponerme'

Nicole Akari revela que trabajó hasta la madrugada en vestuario de Lucianeka

Nicole Akari relató que incluso contactó a una persona de provincia para confeccionar a mano el vestuario. Además, gestionó los zapatos y convocó a peluqueros para que Lucianeka brillara en uno de los momentos más importantes de su corta carrera musical. "Hasta la 1 de la mañana del viernes (13 de febrero) hizo prueba de vestuario en mi casa", reveló.

No obstante, a las 10 de la mañana recibió un inesperado mensaje del equipo de Lucianeka informándole que habían cambiado de decisión y que la influencer ya no usaría el diseño. "Hasta la madrugada todo iba perfecto. Los chicos se quedaron en mi casa para terminar el trabajo. No era que la ropa estuviera lista, era una prueba y siguieron cosiendo toda la madrugada para llegar a la hora de entrega", explicó. Tras el desplante, Akari aseguró que "ha nacido una nueva diva".

PUEDES VER: Cantante peruana Lucianeka abrirá concierto de la estrella pop Doja Cat en Lima 2026: será su primera vez como telonera

Ric La Torre y Samuel Suárez advierten a Lucianeka

Samuel Suárez, de Instarandula, criticó a Lucianeka por dejar "al aire" el trabajo de Nicole Akari y del diseñador Juan Carlos Blas, considerado un referente en la escena de la moda peruana. Asimismo, Ric La Torre indicó que el argumento del entorno de Lucianeka para descartar la asesoría habría sido que no quería "opacar" a Doja Cat durante el show. Lo que generó risas entre ambos creadores de contenido.

El popular 'Samu' fue más tajante y advirtió que la joven influencer habría perdido una importante aliada en la industria. "Quedar mal con Nicole es ponerte la cruz", sostuvo. Por su parte, Ric lamentó que Lucianeka inicie su carrera con este tropiezo. Hasta el momento, la cantante no ha brindado su versión de lo ocurrido.

