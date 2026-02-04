Tras más de una década en ATV, Andrea Llosa sorprendió al anunciar su salida del canal 9 sin revelar los motivos ni sus próximos pasos profesionales. A raíz de ello, surgieron rumores de que la periodista iniciaría una nueva etapa en Panamericana Televisión.

En las últimas horas, el programa digital Show.pe avivó los rumores al asegurar que la presentadora del recordado programa 'Nunca más' "está prácticamente con todas sus chivas" en la 'Esquina de la televisión' y que el anunció se realizaría muy pronto.

Showpe revela el nuevo rumbo profesional de Andrea Llosa

Según el director periodístico de Show.pe, Jhon Cano, Andrea Llosa no se encuentra de vacaciones, sino alistando todos los detalles para su ingreso a su nueva casa televisiva. "Si ustedes creen que se está yendo al mercado, no. La verdad es que pronto van a anunciar a Andrea Llosa en Panamericana.

Asimismo, el podcast remarcó que estas declaraciones reafirman lo que ya habían adelantado. "Andrea Llosa se muda de canal. ¡Lo dijimos hace semanas y el tiempo nos dio la razón! Andrea Llosa ya tendría todo listo para aterrizar con todas sus pertenencias en Panamericana Televisión". Hasta el momento, la periodista no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años

Andrea Llosa confirmó su salida de ATV después de casi dos décadas, lo que generó sorpresa, pues se esperaba su retorno con un nuevo espacio en la temporada 2026. Así, la periodista se despidió de los programas 'Andrea' y 'Nunca más'. Aunque cerró una etapa importante en su carrera, anunció que pronto volverá a la pantalla chica.

"Agradezco a ATV por haber confiado en mí como directora y conductora de ambos programas. Si bien existió la intención de desarrollar un nuevo formato para este año, luego de varias conversaciones no logramos llegar a un acuerdo, por lo que he decidido no renovar mi vínculo con el canal", se lee en la extensa publicación en Instagram.