HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori pasan a segunda vuelta? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Andrea Llosa se sumaría a las filas de Panamericana Televisión tras más de una década en ATV, según Showpe

Hasta el momento, la periodista no se ha pronunciado al respecto y ha optado por mantener el hermetismo sobre sus próximos pasos profesionales. No obstante, los rumores sobre su ingreso a la 'Esquina de la televisión' van en aumento.

Andrea Llosa tomará un nuevo rumbo profesional en su carrera Foto: Composición LR
Andrea Llosa tomará un nuevo rumbo profesional en su carrera Foto: Composición LR | TikTok / Instagram

Tras más de una década en ATV, Andrea Llosa sorprendió al anunciar su salida del canal 9 sin revelar los motivos ni sus próximos pasos profesionales. A raíz de ello, surgieron rumores de que la periodista iniciaría una nueva etapa en Panamericana Televisión. 

En las últimas horas, el programa digital Show.pe avivó los rumores al asegurar que la presentadora del recordado programa 'Nunca más' "está prácticamente con todas sus chivas" en la 'Esquina de la televisión' y que el anunció se realizaría muy pronto. 

TE RECOMENDAMOS

MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: 'No logramos llegar a un acuerdo'

lr.pe

Showpe revela el nuevo rumbo profesional de Andrea Llosa

Según el director periodístico de Show.pe, Jhon Cano, Andrea Llosa no se encuentra de vacaciones, sino alistando todos los detalles para su ingreso a su nueva casa televisiva. "Si ustedes creen que se está yendo al mercado, no. La verdad es que pronto van a anunciar a Andrea Llosa en Panamericana. 

Asimismo, el podcast remarcó que estas declaraciones reafirman lo que ya habían adelantado. "Andrea Llosa se muda de canal. ¡Lo dijimos hace semanas y el tiempo nos dio la razón! Andrea Llosa ya tendría todo listo para aterrizar con todas sus pertenencias en Panamericana Televisión". Hasta el momento, la periodista no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. 

PUEDES VER: Andrea Llosa explica por qué viajó sola con sus hijos y sin su pareja para recibir el Año Nuevo

lr.pe

Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años 

Andrea Llosa confirmó su salida de ATV después de casi dos décadas, lo que generó sorpresa, pues se esperaba su retorno con un nuevo espacio en la temporada 2026. Así, la periodista se despidió de los programas 'Andrea' y 'Nunca más'. Aunque cerró una etapa importante en su carrera, anunció que pronto volverá a la pantalla chica. 

"Agradezco a ATV por haber confiado en mí como directora y conductora de ambos programas. Si bien existió la intención de desarrollar un nuevo formato para este año, luego de varias conversaciones no logramos llegar a un acuerdo, por lo que he decidido no renovar mi vínculo con el canal", se lee en la extensa publicación en Instagram. 

Andrea Llosa se despide de ATV

Andrea Llosa se despide de ATV

Notas relacionadas
Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

LEER MÁS
Andrea Llosa explica por qué viajó sola con sus hijos y sin su pareja para recibir el Año Nuevo

Andrea Llosa explica por qué viajó sola con sus hijos y sin su pareja para recibir el Año Nuevo

LEER MÁS
Andrea Llosa se va del país con sus hijos para recibir el Año Nuevo tras cierre de su programa en ATV: “Nos vamos”

Andrea Llosa se va del país con sus hijos para recibir el Año Nuevo tras cierre de su programa en ATV: “Nos vamos”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

LEER MÁS
Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

LEER MÁS
Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

2 de Mayo y su contundente mensaje previo al histórico partido ante Alianza lima por Copa Libertadores: "Vencer o morir"

Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

Espectáculos

Toño Centella mortificado tras atentado a su discoteca con explosivo: "No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto"

Jesús Barco confirma su reconciliación con Melissa Klug con tierno mensaje por sus 42 años: "Solo decirte que te amo"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025