Exposiciones dedicadas a José Tola y el lanzamiento de “Los golpistas” de Jaime Bayly

En estos últimos días he estado revisando mi bandeja de correo y he encontrado algunas cosas que me gustaría compartir con los lectores.

En primer lugar, destaquemos las dos exposiciones del ICPNA dedicadas al pintor José Tola (1943-2019), quizá el artista peruano que nunca ha dejado de conectar con los jóvenes y ello se debe a una consecuencia en su vida, la cual se traducía en su propia obra. Uno de los aspectos que siempre ha gustado de él, dejando de lado leyendas urbanas, es el recurrente desprecio que sentía por el dinero.

Ese desprecio hizo de él un artista libre, lo cual puede sonar extraño teniendo en cuenta que todo creador debe sentirse libre para crear, pero bien sabemos que la singularidad que exhibía Tola partía de un modo de estar en la vida. La crematística no iba con él. Esta es otra dimensión de su legado para los jóvenes y no tan jóvenes.

En este orden de cosas, sugerimos José Tola: Hasta agotar lo posible en Espacio Germán Krüger Espantoso, que cuenta con la curaduría de Max Hernández Calvo; y Un gesto que insiste en Espacio Venancio Shinki, con curaduría de Casandra Tola. La inauguración es este jueves 15 en av. Angamos Oeste 160, Miraflores. Ambas exposiciones van hasta el 29 de marzo.

Siguiendo con Tola, saludemos la publicación de Pesopluma de A la sombra de un girasol, poemario inédito de nuestro artista. A algunos podrá sorprender que Tola haya escrito poesía; a otros no. Este es un golazo de Pesopluma, el cual también estará disponible este próximo jueves en el ICPNA. Y dejo la inquietud para quien se anime: la novela de Tola, Ego azul, merece una reedición. La publicó Campodónico en 1998.

En 2023, Jaime Bayly publicó el libro de ese año: Los genios. Esta es una novela polémica, pero a la vez muy graciosa. Para este 2026, Revuelta anuncia la salida de Los golpistas, con la que aborda las figuras de los dictadores Hugo Chávez (Venezuela) y Fidel Castro (Cuba). El lanzamiento es el 11 de febrero.

Obviamente, hay más cosas de interés cultural para destacar, de las cuales daremos cuenta en los próximos días.

Datos:

Recomendación. La novela del narrador norteamericano Peter Cameron: Algún día este dolor te será útil (Libros del Asteroide). James Sveck, el narrador protagonista, solo quiere vivir en el campo y leer. La narración es sarcástica y trata, en esencia, de cómo decide ubicarse en la vida. Búsquenla en plataformas.

Taller. “De la realidad a la ficción”, a cargo de Gabriel Rimachi Sialer, escritor y director de Círculo de Lectores. Informes en: 920664682.

Presentaciones. El osario de Miraflores de José Carlos Juárez Espejo este lunes 12 de enero en el Museo Andrés A. Cáceres del Santuario Patriótico Reducto N° 2 de Miraflores (calle Ramón Ribeyro 490), a las 6:00 p.m. Participan Óscar Ferreyra Hare, Juan Urbano Revilla, Juan Carlos Oganes Oblitas, Rosario Shinki Higa y Miguel Molinari Portal. Y Francisco González Gamarra (1890-1972) el miércoles 14 de enero en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino a las 4:00 p.m. Los comentarios estarán a cargo de Pablo Sebastián Lozano, Francisco González Umeres y Miguel Molinari Portal.