¡Siguen los fichajes en la televisión peruana! Mediante sus redes sociales, Marisol Crousillat, más conocida como 'La reina madre', celebró su retorno a las filas de ATV para este 2026. Esto se dio en el marco del tercer día de preventa del canal y las fotografías, en las cuales se luce con Paco Bazán y 2 figuras televisivas más, rápidamente se hicieron virales.

De inmediato, esto trajo al recuerdo el reality pionero de la TV peruana, 'Combate', y sus seguidores empezaron a pedirle el regreso del programa que marcó una época. "Queremos que regrese el pionero", "con María Pía y con Renzo", "que vuelvan el rojo y el verde", "todo el mundo sabe que 'Combate es bacán'", son algunos de los comentarios.

El regreso de 'La reina madre' a ATV

Tras su alejamiento de 'Combate', Marisol Crousillat sorprendió al emprender nuevos proyectos, esta vez, en la señal de Willax. Junto a Gian Piero Díaz y Mister Peet, figuras emblemáticas de 'Combate', estrenó 'Abrazo de gol', un programa que ponía a prueba tus conocimientos deportivos.

Con el final del programa, muchos se preguntaban qué había sido de la vida de 'La reina madre'. Marisol, fiel a su estilo, optó por darles una gran sorpresa a sus seguidores mediante redes sociales. Crousillat publicó un par de fotografías acompañada de Paco Bazán, Mari Calixtro y la encargada de la sección cocina del noticiero matutino de ATV.

Asimismo, reposteó algunos mensajes de apoyo y cariño que le hacían llegar los seguidores de 'Combate'. "Feliz de que hayas regresado por ATV, estoy seguro de que la vas a romper con lo que se viene", expresó la cuenta 'combatiente pionero'.

¿Regresa 'Combate' a ATV?

Pese a que muchos fanáticos deseaban con ansias el retorno de 'Combate', lo cierto es que esto no se daría. Según informaron en el podcast 'Showpe', 'La reina madre' sería la nueva productora del magazine que alista ATV. "La señora Marisol Crousillat va a producir un nuevo programa en las mañanas en el canal", informaron.

Asimismo, afirmaron que una de las conductoras de este espacio, el cual se emitiría inmediatamente después del noticiero matutino, sería Sandra Plevisani. Sobre quién sería su acompañante, señalaron que están en la búsqueda del perfil ideal.