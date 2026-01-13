HOYSuscripcion LR Focus

BTS Perú en 2026: quiénes son los integrantes de la banda surcoreana que llega por primera vez al país con dos shows

El nombre de BTS es la abreviatura de Bangtang Sonyeondan de Corea del Sur o Bangtan Boys, que se podría traducir como los 'boys scouts a prueba de balas'. 

El grupo surcoreano más popular del momento Foto: BTS
BTS, probablemente la banda surcoreana más importante de los últimos tiempos, está conformado por siete miembros, cada uno con habilidades distintas: baile, canto, rap, composición, entre otros talentos. El martes 13 de enero, el grupo de la compañía Big Hit Entertainment emocionó a cientos de fans peruanos al anunciar dos conciertos en el país los días 9 y 10 de octubre de 2026 como parte del 'BTS world tour'.

Además, la exitosa banda anunció un nuevo álbum compuesto de 14 canciones, cuyo lanzamiento global será el 20 de marzo de 2026. Este será el primer proyecto que presenten como grupo completo tras la pausa obligatoria por el servicio militar de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

¿Quiénes son los siete miembro de BTS qué llegan al Perú en el 2026?

RM

Kim Nam-joon nació el 12 de septiembre de 1994 en Dongjak-gu. Antes de alcanzar la fama mundial, se dedicaba al rap underground bajo el nombre artístico de Runch Randa y fue parte del grupo surcoreano de hip hop Daenamhyup. Además de ser el rapero principal, es el líder y suele ser quien toma la palabra en entrevistas y premiaciones.

Ha compuesto numerosas canciones para BTS y acumula más de 200 obras registradas en la Asociación de Compositores de Corea. Se integró al grupo en 2010 junto a Suga y J-Hope, y debutó oficialmente en 2013. Como solista ha lanzado dos mixtapes: RM (2015) y Mono (2018), además de un álbum de estudio en 2022.

RM Ha compuesto numerosas canciones para BTS

Jin

Kim Seok-Jin nació el 4 de diciembre de 1992 en Anyang-Gwangcheaon. Gracias a su atractivo físico, fue invitado a pasar audición para Big Entertainment, y en 2013 debutó como miembro de BTS. Es visual, bailarín y vocalista.

Suga

Min Yoo-gi nació el 9 de marzo de 1993 en Daegu. Es uno de los raperos principales del grupo y destaca por su dominio del "speed rap", siendo uno de los más rápidos de Corea.

Como solista ha lanzado dos mixtapes: August D (2016) y D-2 (2020), así como el álbum de estudio D-Day (2023).

J-Hope

Jung Ho-Seok nació el 18 de febrero de 1994 en Gwangju- Fue el tercer miembro en unirse al grupo tras RM y Suga, y es considerado el mejor bailarín de BTS.

En 2019 colaboró con Becky G en el sencillo 'Chicken noodle soup'. Como solita publicó el disco 'Hope world' y fue el primer artista surcoreano en encabezar el cartel del Lollapalooza en 2022.

Jimin

Park Ji-min nació el 13 de octubre de 1995 en Busan. Estudió danza moderna en la Escuela Superior de Artes de Buscan. Es uno de los vocalistas principales del grupo, encargado de los tonos más difíciles. También es considerado uno de los mejores bailarines de BTS y uno de sus principales "visuals".

Como solista lanzó el álbum debut 'Face' y es el primer artista surcoreano en alcanzar el número 1 en Billboard.

V.

Kim Tae-hyung nació el 30 de diciembre de 1995 en Seo-gu- En el 2019 lanzó su primera canción en solitario, 'Scenery' y en 2023 publicó su primer álbum, 'Loyaver'. También ha participado en el k-drama 'Hwarang'.

V. es actor, modelo y balarín.

Jung Kook

Jeon Jung-Kook nació el 1 de septiembre de 1997 en Busan. Es el 'makne' del grupo, es decir, el más joven. Se desempeña como vocalista principal, además de bailar y componer. En Corea es conocido como el "Golden Maknae" por sus múltiples talentos. Como solita lanzó el álbum 'Golden'. Según la revista Forbes, es el miembro más exitoso de BTS.

Jeon Jung-Kook

¿Por qué BTS tomó una pausa en su carrera artística?

Los siete miembros de BTS se alistaron en el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Tras completar los 18 meses reglamentarios, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook retomaron su vida civil y, como prometieron, se reencontraron como grupo. BTS tenía la opción de posponer su alistamiento hasta los 30 años debido a una ley revisada para estrellas del K-POP, pero decidieron cumplirlo sin excepción.

Cronología y finalización del servicio militar de BTS

Jin: Ingresó en diciembre de 2022 y terminó en junio de 2024

J-Hope: Inició en abril de 2023 y finalizó en octubre de 2024

RM y V: Se alistaron en diciembre de 2023 y fueron dados de baja en junio de 2025

Jimin y Jungkoo: También ingresaron en diciembre de 2023 y terminaron en junio de 2025

Suga: Ingresó en septimbre de 2023 y concluyó su servico alternativo en junio de 2025

