Fiorella Cayo se pronuncia tras supuesta separación de Alessia Rovegno y Hugo García: “Tienen una relación de amistad”

Al parecer, la misma tía de Alessia Rovegno, Fiorella Cayo, habría dejado entrever que la relación de la modelo con Hugo García no estaría pasando su mejor momento. La actriz se pronunció en medio de los rumores sobre una supuesta ruptura de la pareja.

Fiorella Cayo delata a Hugo García y Alessio Rovegno

Alessia Rovegno y Hugo García siguen acaparando la atención en redes sociales, especialmente tras el particular comentario de Facundo González, quien afirmó que el modelo se encontraba soltero. Ante la especulación generada, el programa ‘América hoy’ se comunicó directamente con Fiorella Cayo, tía de la exMiss Perú, con el fin de confirmar si Alessia había terminado su relación con el chico reality.

Inicialmente, Fiorella Cayo no quiso brindar detalles sobre la situación de su sobrina Alessia Rovegno, en medio de los rumores sobre una supuesta separación con Hugo García. Sin embargo, la actriz lanzó un particular comentario que despertó algunas sospechas.

“Nada que comentar, ni decir, ni nada. Los amo a los dos, son chicos increíbles, tienen una relación de amistad muy profunda siempre, desde que empezaron una relación, así que si han terminado o no es algo de lo que ellos tienen que hablar”, fue lo único que mencionó.

Facundo González aclara que todo fue una broma

Recordemos que toda la polémica inició cuando Facundo González comentó en una publicación de Hugo García, en donde el joven mostraba su esculpido físico. “Ah, no. Más soltero que nunca, Huguito”, escribió Facundo, despertando sospechas sobre la parejita.

El comentario de Facundo González que despertó sospechas sobre la relación de Hugo García. Foto: Instagram

No obstante, recientemente Facundo González declaró en exclusiva para ‘América hoy’, donde señaló que solo intentó hacerle una broma a su amigo Hugo García. Cabe señalar que, hasta el momento, ni Alessia Rovegno ni el chico reality se han pronunciado al respecto.

“Sí, la verdad que no sabía. Le hice un comentario, con razón Huguito me dijo ‘qué pones, que no sé qué’. Con razón tuvo tantos likes mi comentario, se hizo viral. Igual a mí no me corresponde hablar de eso. Eso le corresponde a él, pues, si es así, yo le hice un chiste”, sostuvo sobre los rumores de una aparente ruptura entre Alessia y Hugo.