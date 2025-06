Hugo García admite la relación que mantiene con Isabella Ladera ante rumores de romance: "Una química y complicidad súper"

Desde hace varias semanas, han circulado rumores sobre un posible romance entre Hugo García y la influencer venezolana Isabella Ladera. Luego de viajar a Miami para visitarla, el popular peruano regresó y finalmente aclaró cuál es el verdadero vínculo que tiene con la joven.

Hugo García decidió hablar con la prensa para poner fin a las especulaciones. En sus declaraciones, dejó en claro cómo se dio su acercamiento con Isabella, destacando la conexión especial que existe entre ambos.

Hugo García confiesa su vínculo con Isabella Ladera

Hugo García fue entrevistado en el programa 'Amor y Fuego', donde explicó que desde el primer encuentro con Isabella Ladera hubo una conexión inmediata. El modelo señaló que la complicidad entre ambos fue muy fuerte desde el inicio, algo que llamó mucho la atención de quienes los siguen.

Hugo García aseguró durante la conversación en el canal de Willax: "Nos llevamos super bien, hubo una química y una complicidad super chévere, y nada, conectamos super bien. Nosotros nos conocimos, nos llevamos super bien, conectamos super bien y tenemos como los mismos hábitos, somos muy parecidos".

Hugo García habla sobre sus publicaciones con Isabella Ladera

Isabella Ladera y Hugo García comentaron que su relación se ha fortalecido gracias a que compartieron más tiempo juntos durante el viaje a Miami. Hugo destacó la autenticidad de Isabella, especialmente en sus redes sociales, y enfatizó que por ahora solo son amigos.

Hugo García afirmó sobre Isabella Ladera: "Ella se muestra cómo es, tal cual en sus redes sociales, yo he podido tener la oportunidad de poderla conocer un poco más, como es en el día a día, y en verdad es increíble. No tengo por qué ocultarme, ella tampoco tiene por qué ocultarse. Creo que es válido que podamos tener amigos y pasarla bien. ¿Acaso tú ves algo comprometedor? Nada", agregó el ex chico reality, dejando abierta la posibilidad de que su relación evolucione en el futuro.